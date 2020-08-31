В Disney не знали о болезни Чедвика Боузмана. За неделю до смерти актер надеялся выздороветь

По данным The Hollywood Reporter, руководство Disney не знало о болезни Чедвика Боузмана, умершего в минувшую пятницу. Главе Marvel Studios Кевину Файги сообщили о ней в день смерти актера.

О том, что у Боузмана рак толстой кишки, знал узкий круг людей. Среди них были его родственники, партнер по продюсированию Логан Коулз, агент Майкл Грин, тренер Эддисон Хендерсон и режиссер байопика «42» Брайан Хелгеленд.

Согласно источникам, за неделю до смерти актер надеялся выздороветь и даже набрать вес для «Черной Пантеры 2», съемки которой планировались в марте следующего года. Также Боузман рассчитывал сняться в другом проекте уже в сентябре.

THR уточняет, что помимо сиквела «Черной Пантеры» у Боузмана был контракт на другие фильмы Marvel. Ранее он появился в третьей части «Первого мстителя», а также в двух кроссоверах — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Сейчас Disney думают над тем, как достойно почтить память Боузмана, а сиквел «Черной Пантеры» ушел на второй план. В индустрии полагают, что в будущем у студии два выхода: либо заменить Боузмана другим актером и вызвать недовольство зрителей, либо сделать новой Черной Пантерой сестру Т'Чаллы Шури, которую сыграла Летишиа Райт.

В разговоре с THR эксперт объяснил, как Боузману удалось скрыть свое состояние от Disney. По его словам, крупные студии редко проводят медицинские обследования актеров. Эта практика больше распространена в независимом кино, тогда как мейджоры берут все риски на себя.

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет. Актер скончался от рака толстой кишки, который ему диагностировали в 2016 году.