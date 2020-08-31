КиноПоиск

В Disney не знали о болезни Чедвика Боузмана. За неделю до смерти актер надеялся выздороветь

Обсудить0

По данным The Hollywood Reporter, руководство Disney не знало о болезни Чедвика Боузмана, умершего в минувшую пятницу. Главе Marvel Studios Кевину Файги сообщили о ней в день смерти актера.

О том, что у Боузмана рак толстой кишки, знал узкий круг людей. Среди них были его родственники, партнер по продюсированию Логан Коулз, агент Майкл Грин, тренер Эддисон Хендерсон и режиссер байопика «42» Брайан Хелгеленд.

Согласно источникам, за неделю до смерти актер надеялся выздороветь и даже набрать вес для «Черной Пантеры 2», съемки которой планировались в марте следующего года. Также Боузман рассчитывал сняться в другом проекте уже в сентябре.

THR уточняет, что помимо сиквела «Черной Пантеры» у Боузмана был контракт на другие фильмы Marvel. Ранее он появился в третьей части «Первого мстителя», а также в двух кроссоверах — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Сейчас Disney думают над тем, как достойно почтить память Боузмана, а сиквел «Черной Пантеры» ушел на второй план. В индустрии полагают, что в будущем у студии два выхода: либо заменить Боузмана другим актером и вызвать недовольство зрителей, либо сделать новой Черной Пантерой сестру Т'Чаллы Шури, которую сыграла Летишиа Райт.

В разговоре с THR эксперт объяснил, как Боузману удалось скрыть свое состояние от Disney. По его словам, крупные студии редко проводят медицинские обследования актеров. Эта практика больше распространена в независимом кино, тогда как мейджоры берут все риски на себя.

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет. Актер скончался от рака толстой кишки, который ему диагностировали в 2016 году.

Источник: THR

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Джон Бойега остался недоволен своим героем в «Звездных войнах» и напомнил о расизме зрителей

Джон Бойега остался недоволен своим героем в «Звездных войнах» и напомнил о расизме зрителей

Сегодня, 20:0014
Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»
Интервью

Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»

Сегодня2
Предпродажи билетов на «Довод» в России превысили июньские сборы кинотеатров

Предпродажи билетов на «Довод» в России превысили июньские сборы кинотеатров

Сегодня, 12:5713
Адам Драйвер снимется в триллере «65». Фильм напишут и поставят сценаристы «Тихого места»

Адам Драйвер снимется в триллере «65». Фильм напишут и поставят сценаристы «Тихого места»

Сегодня, 09:281

Главное сегодня

Интервью

Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»

Сегодня2
Взрыв самолета и шепот Кристофера Нолана: Что режиссер и актеры рассказывают о съемках «Довода»
Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020
Фестивали

Эндрю Гарфилд у Копполы-внучки и Алек Утгофф в роли гуру: 20 главных фильмов Венеции-2020

Сегодня10
«Что знает Оливия»: Пронзительный сериал об «обычной» жизни с Фрэнсис МакДорманд
В предыдущих сериях

Подкаст«Что знает Оливия»: Пронзительный сериал об «обычной» жизни с Фрэнсис МакДорманд

Сегодня1
В Disney не знали о болезни Чедвика Боузмана. За неделю до смерти актер надеялся выздороветь

В Disney не знали о болезни Чедвика Боузмана. За неделю до смерти актер надеялся выздороветь

час назад3
Джон Дэвид Вашингтон поговорил с GQ. Рассказал про стулья на съемках у Нолана и независимость от отца

Джон Дэвид Вашингтон поговорил с GQ. Рассказал про стулья на съемках у Нолана и независимость от отца

Сегодня, 20:131
Джон Бойега остался недоволен своим героем в «Звездных войнах» и напомнил о расизме зрителей

Джон Бойега остался недоволен своим героем в «Звездных войнах» и напомнил о расизме зрителей

Сегодня, 20:0014
Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»
Сериалы

Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»

31 августа11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт