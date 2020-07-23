Джон Бойега остался недоволен своим героем в «Звездных войнах» и напомнил о расизме зрителей

Джон Бойега дал интервью GQ, в котором рассказал о своем участии в новых «Звездных войнах». Актер напомнил, что столкнулся с расизмом после утверждения на роль Финна. Кроме того, он недоволен тем, как сценаристы работали с его героем.

«Ты становишься зол, поскольку понимаешь, что тебе выпал шанс в индустрии, где к тебе не были готовы. Ни про кого из актеров не говорили, что из-за их участия будут бойкотировать фильм. Никому другому не угрожали смертью в Instagram и в других соцсетях, заявляя, что, мол, черные то, черные это, и что ты не должен играть штурмовика», — сказал Бойега.

«Я бы хотел, чтобы Disney не продвигали и не рекламировали чернокожих героев франшизы как нечто большее, чем они есть на самом деле, чтобы потом задвинуть их на второй план», — добавил актер.

Бойега убежден, что в Disney больше внимания уделяли героям Дэйзи Ридли и Адама Драйвера, тогда как персонажи Наоми Аки и Келли Мари Трэн интересовали их меньше.

«Вы знали, что делать с Дэйзи Ридли и Адамом Драйвером, но когда дело дошло до Келли Мари Трэн и Джона Бойеги, вы на все забили. Так что я должен сказать? Они хотят услышать что-то типа "Мне нравилось в этом участвовать. Это был классный опыт". Но нет, я скажу так, когда это будет правдой. Вы бросили все силы на героев Адама Драйвера и Дэйзи Ридли. Будем честны: Адам и Дэйзи знают об этом».

Бойега также заступился за Джей Джей Абрамса, которого зрители критиковали за девятый эпизод серии: «Вам следует оставить моего друга в покое. Он вообще не должен был возвращаться и исправлять ваше дерьмо».

Следующим проектом Бойеги станет мини-сериал Стива МакКуина «Топорик». В нем актер сыграл лондонского полицейского. По сюжету на его отца нападают два офицера, после чего герой решает изменить систему правопорядка.