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Второй сезон «Мандалорца» выйдет 30 октября 2020-го

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Disney+ объявил дату выхода продолжения сериала «Мандалорец» — проект вернется на экраны 30 октября. Стрим-сервис раскрыл дату премьеры новых серий в Twitter, где также опубликован новый постер с Мандалорцем и Малышом Йодой.

«Таков день. Стриминг новых эпизодов стартует 30 октября».

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды.

Подробнее о сериале

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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