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Предпродажи билетов на «Довод» в России превысили июньские сборы кинотеатров

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Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), сумма предварительных продаж билетов на сеансы «Довода» достигла 11,3 млн рублей. Для сравнения: общие сборы российских кинотеатров за июнь при условии, что работало лишь 28 залов, составили 5,9 млн рублей.

Предпродажи «Довода» — рекорд среди всех фильмов Кристофера Нолана в российском прокате. В 2017 году на «Дюнкерк» билетов было предварительно продано на 5,2 млн рублей. Рекорд по предпродажам в 2020 году остался за мелодрамой «Лед 2»: до начала проката на сеансы фильма было продано билетов на сумму 75 млн рублей.

Российский прокат «Довода» стартует 3 сентября. По подсчетам аналитиков, лента соберет в отечественном прокате более 500 млн рублей. Международные сборы картины на данный момент составляют 52,9 млн долларов.

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Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

Источник: ЕАИС

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