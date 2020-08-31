Джон Дэвид Вашингтон поговорил с GQ. Рассказал про стулья на съемках у Нолана и независимость от отца

3 сентября в российском прокате стартует «Довод» Кристофера Нолана. Главную роль в шпионском триллере исполнил Джон Дэвид Вашингтон, известный по сериалу «Футболисты» и фильму «Черный клановец». Несмотря на то, что он родился в семье Дензела Вашингтона, актер никогда не хотел ассоциироваться только с именем отца. Об этом, а также о спортивной карьере и Кристофере Нолане он рассказал GQ. Мы выбрали из материала самое главное.

Про американский футбол

Пять лет назад у 30-летнего Вашингтона не было полноценной карьеры в кино. В детстве он снялся в байопике о Малкольме Икс, звездой которого был его отец. Восьмилетний Джон Дэвид сыграл эпизодическую роль ученика гарлемской школы и не появлялся на экранах вплоть до 2015 года.

Вашингтон осознал, что его отец популярен, когда их семье потребовалась охрана. На тот момент мальчику было 10—11 лет. Еще он наблюдал, как Дензел готовился к своим ролям: играл на трубе, красил волосы в красный цвет, говорил по-арабски, а на прогулках вспоминал строчки из «Ричарда III».

Вашингтон-младший считал это «волшебным трюком», и, по его же словам, ему не хотелось быть «помощником фокусника».

Джон Дэвид Вашингтон в Германии в 2007 году

В старшей школе он заинтересовался спортом. «Буквально через год я изменился и выглядел уже как студент, понимаете? Я подумал: „Ну, футбол мне вроде нравится. Я добиваюсь каких-то успехов. И люди начинают меня узнавать. Именно меня. И не из-за имени моего отца. Я зарабатывал на этом и все делал сам, — вспоминает Вашингтон. — Я хотел, чтобы у меня было свое имя“».

Так началась его карьера в американском футболе. Вашингтон работал с тремя клубами: St. Louis Rams, Rhein Fire и Sacramento Mountain Lions. Он не играл в Национальной футбольной лиге (NFL), зато сотрудничал с двумя менее популярными — Всемирной (NFL Europe League) и Объединенной (United Football League) лигами. И его это устраивало: «Меня узнавали благодаря моим стараниям, не связанным с отцом. Вы же не скажете, что защитники не стали бы перехватывать меня из-за него?»

По словам Вашингтона, он был «просто парнем в шлеме», и, увидев фамилию на его форме, никто не думал, что он сын знаменитого актера.

Сейчас Вашингтон думает, что независимость была чуть ли не единственной причиной, по которой он занимался спортом. С его слов, он лишь действовал как футболист, но не чувствовал себя таковым. В 2012 году Джон Дэвид травмировал ахиллово сухожилие во время тренировки, и про спортивную карьеру пришлось забыть.

Из футболистов в актеры

В июле 2013 года Вашингтону сделали операцию. На тот момент ему было 29 лет, и он временно жил у родителей. Он думал, что снова оказался в тени отца: «Это было тяжелое время. Я у своих родителей, без работы и с мыслями о том, что моя карьера закончилась. Случилось все, чего я хотел избежать».

Дуэйн Джонсон и Джон Дэвид Вашингтон в сериале «Футболисты»

Поначалу Вашингтон хотел воспользоваться своей степенью по социологии и стать учителем. Но вскоре он получил внезапный звонок — это был актерский агент Эндрю Финкельштейн, друг его семьи. Он рассказал Вашингтону о сериале HBO про американский футбол и предложил ему прослушивание. Речь шла о «Футболистах» с Дуэйном Джонсоном.

Свою роль он репетировал с матерью и ничего не говорил о ней отцу: «Я рассказал ему, только когда получил работу. Он поздравил меня и в целом очень поддерживал. Сказал: „Хорошо, снимись в пилоте, а потом иди учиться“». В итоге пилот перерос в полноценное шоу, а Вашингтон поступил в актерскую школу и был единственным учеником в классе, который снялся в сериале HBO.

Недавно Вашингтон признался, что на других прослушиваниях врал о личности своего отца. Он говорил, что вырос в семье простого рабочего или преступника.

Про «Черного клановца»

В актерской карьере Вашингтона был всего один момент, когда над ним «нависла тень отца». Речь о «Черном клановце» Спайка Ли, где он сыграл чернокожего детектива Рона Сталворта, который внедряется в ку-клукс-клан. Вашингтон вспоминает читку сценария: «Мы сидим за столом, а позади меня висит большой плакат „Блюза о лучшей жизни“ с моим отцом! И это в тот момент, когда Спайк Ли раздает указания».

Вашингтон почти не рекламировал «Футболистов» лично, но в мероприятиях «Черного клановца» участвовал, поскольку фильм продвигали на «Оскар». Он знал, что его точно спросят про отца, но после роли Сталворта уже не переживал об этом.

«Довод», стулья и Кристофер Нолан

В «Доводе» Кристофера Нолана Вашингтон сыграл шпиона, который с помощью инверсии времени должен остановить опасного террориста. Режиссер впервые увидел Джона Дэвида в «Футболистах». После личной встречи Нолан сказал, что тот «двигается как пантера», процитировав слова Альберта Брокколи, продюсера бондианы, о Шоне Коннери (иронично, что «Довод» тоже сравнивают с «Бондом»).

Сначала Вашингтон думал, что понял сюжет «Довода», но все оказалось не так просто: «Я прочел сценарий и решил, что мне все понятно, но через какое-то время пришел к выводу, что это не так. Отвечая на ваш вопрос, скажу прямо: я до сих пор пытаюсь в нем разобраться».

Джон Дэвид Вашингтон в «Доводе»

В начале июня Энн Хэтэуэй сказала, что Нолан запрещает стулья на съемках своих фильмов, чтобы актеры не отвлекались от работы. Представители режиссера опровергли ее слова, но в сети об этом все равно много шутили. Вашингтон подтвердил, что стулья на площадке «Довода» были, хотя самому Нолану они не нужны: «Меня восхищает, что он вообще не сидит. Зрители должны это узнать. И у меня тоже была мотивация не сидеть. Мол, если лидер не садится, то и я не хочу».

На съемках «Довода» Вашингтон чувствовал себя скорее членом дружной команды, нежели сотрудником, и такой подход к работе ему по душе.

Из-за пандемии пышных премьер «Довода» не будет, но семья Вашингтона уже посмотрела фильм в пустом кинотеатре на студии Warner Bros. Для него это был особенный момент, поскольку его братья и сестры восхищаются режиссером: «Они настоящие фанаты Нолана, поэтому увидеть члена семьи в его фильме дорогого стоит».

В тот момент актером гордились и родители. «Отец сказал, что любит меня, и очень крепко обнял. Звучит банально, но так все и было», — заключил Вашингтон.