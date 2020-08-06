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Геральт из «Ведьмака» стал кандидатом на пост губернатора Брянской области

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Жители Брянской области начали продвигать неожиданного кандидата на пост губернатора — Геральта из «Ведьмака». На улицах появилось несколько самодельных постеров с изображениями персонажа из игр и сериала Netflix и лозунгами «Геральт из Ривии — кандидат от народа!», «Жаждешь справедливости? Найми ведьмака на губернаторство!» и «Мутации на службе народа».

Постеры с Геральтом, разумеется, носят исключительно шуточный характер. Выборы в Брянской области состоятся 13 сентября в рамках единого дня голосования.

Сейчас в производстве находится второй сезон сериала «Ведьмака». Дата выхода продолжения не сообщается, но ожидается, что проект вернется на экраны в 2021 году.

О том, каким получился первый сезон, КиноПоиск рассказывал здесь и в подкасте «В предыдущих сериях».

Чтобы не пропустить дату выхода продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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