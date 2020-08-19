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Джейсон Судейкис забыл, что ударил Малыша Йоду на съемках «Мандалорца»

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В конце 2019-го пользователи Twitter обрушились с критикой на актера Джейсона Судейкиса. Причина? В последнем эпизоде «Мандалорца» он сыграл штурмовика, который бьет Малыша Йоду в мешке. К моменту выхода серии Судейкис успел забыть о сцене, поэтому острая реакция фанатов миниатюрного персонажа вызвала у него удивление.

«Самое безумное, что я снялся в сериале за несколько месяцев до этого, после чего двинулся дальше, сделал еще сто других вещей», — рассказал Судейкис во время записи передачи Конана О’Брайена.

Однажды утром Судейкис играл с сыном в видеоигры, когда в комнату зашла его жена Оливия Уайлд и сообщила, что актер трендится в Twitter.

«Моя первая реакция была: „Погоди, почему?“ — говорит Судейкис. — В наше время это может быть что угодно. „Я умер? Меня отменяют? Что случилось?“ И меня отменяли в реальном времени. „Ты ударил Малыша Йоду!“»

«У меня был момент, как в финале „Шестого чувства“, и я такой: „О, точно!“ — продолжает актер. — Я должен был это предвидеть два с половиной месяца назад, когда Малыш Йода стал главной красавицей интернета. Реально забыл об этом, но да, я ударил маленькую звезду».

Малыш Йода впервые появился на экране в финале первого эпизода «Мандалорца» и моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств. Исполнитель главной роли Педро Паскаль отметил, что мини-Йода — неплохой экранный партнер, с которым легко работать. «Также рядом с ним я чувствую себя выше», — добавил актер.

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