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Умер Борис Клюев, звезда «Ворониных» и «Приключений Шерлока Холмса»

На 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев, известный по ролям Майкрофта Холмса в фильмах Игоря Масленникова и Николая Петровича в комедийном сериале «Воронины».

О смерти актера сообщил ТАСС. «Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — цитирует издание директора Малого театра Тамару Михайлову. В мае 2018 года у Клюева был диагностирован рак легких.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. После школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина. Закончив первый курс, Клюев ушел в армию. Во время службы он участвовал в массовке на съемках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

Клюев дебютировал в кино в 1969 году, когда был еще студентом училища. Он исполнил роль патрульного в фильме «Каратель». Клюев известен по сериалам «ТАСС уполномочен заявить…», «Д`Артаньян и три мушкетера» и фильмам Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, где он воплотил брата знаменитого сыщика, Майкрофта. В 2010-е в его карьере начался новый виток популярности — актер сыграл пенсионера Николая Петровича в ситкоме «Воронины». 

С 1969 года до середины 2010-х Клюев играл в Малом театре. Он также был художественным руководителем двух курсов ВТУ имени М. С. Щепкина, где преподавал с конца 1960-х. В 2002 году ему присудили звание народного артиста Российской Федерации. 

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