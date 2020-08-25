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Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют для Netflix трилогию Лю Цысиня «Задача трех тел»

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Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, создатели «Игры престолов», разработают для стрим-сервиса Netflix многосерийную адаптацию фантастической трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел». Бениофф и Уайсс напишут сценарий экранизации совместно с Александром Ву, автором второго сезона сериала «Террор».

По сюжету романа, когда Китай переживал последствия жестокой «культурной революции», в ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с инопланетным разумом. Один из сигналов подхватила цивилизация, находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю. Узнав об этом, люди разделились на тех, кто готов отдать наш порочный мир под управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения.

«Задача трех тел» — первая книга трилогии, куда также входят «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти». «Задача трех тел» была номинирована на несколько престижных фантастических наград, а в 2015 году стала обладательницей премии «Хьюго» как лучший фантастический роман года.

Вместе с Бениоффом и Уайссом экранизацию также спродюсируют Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.

Источник: Deadline

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