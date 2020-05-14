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Юра Борисов дал интервью Дудю. Рассказал о подражании Бодрову и удалении зубов ради ролей

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1 сентября на канале «вДудь» вышло новое интервью. Его героем стал российский актер Юра Борисов, известный по фильмам «Калашников» и «Бык». Он рассказал о подготовке к сложным ролям, любимых российских актерах и возможной карьере за рубежом.

Мы выбрали из разговора самое главное.

О роли наркомана

В фильме «Хрусталь» Борисов сыграл Алика, диджея с наркотической зависимостью. Подготовка к роли потребовала от него реального соприкосновения с веществами: «Я пошел в клуб, понюхал амфетамин, всю ночь там колбасился и запоминал, что чувствую. Больше нет желания играть наркоманов. Это такая темнота (для меня по крайней мере), в которую я даже залазить не хочу».

Юра Борисов в фильме «Хрусталь»

По словам Борисова, режиссер Дарья Жук не знала о его визите в клуб. На площадке он был трезв и играл с оглядкой на свои ощущения от амфетамина. Для расширения зрачков актер использовал глазные капли.

Про удаление зубов ради ролей

Для Борисова важно, чтобы все его герои были разными: «В какой-то момент я думал удалить зубы и сделать штыри, чтобы быстро вставлять в них новые — побольше, поменьше, более кривые или белые. Челюсть сильно меняет человека».

Впрочем, актер передумал: «Я снимался у финского режиссера и хотел удалить зуб, чтобы плевать через дырку. Я стал узнавать, как можно быстро его убрать, и понял, что это слишком сложно».

Про Сергея Бодрова

В криминальной драме «Бык», получившей главный приз «Кинотавра», Борисов сыграл молодого преступника из 1990-х. На съемках он старался разговаривать как Сергей Бодров: «Для меня он был очень важным человеком. Не актером, а именно человеком. Мне хотелось говорить таким же голосом, который был у него в „Брате“. Это был намеренный закос под Данилу Багрова». Перед дублями Борисов напрягал горло, чтобы говорить низким голосом.

Про Кантемира Балагова и Владимира Битокова

Сейчас Борисов снимается в новом фильме Владимира Битокова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Картина под названием «Мама, я дома» расскажет о женщине, сын которой погибает в Сирии. Героиня хочет придать трагедию огласке, но ей мешают чиновники. «Это высказывание имеет смысл. Жизнь короткая, и если ничего не говорить и не делать, то она превращается в какую-то каку», — говорит о картине Борисов.

Владимир Битоков на фестивале «Кинотавр» в 2018 году / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Юрий Дудь вспомнил смешную историю знакомства Борисова и Битокова: «Прошлогодний „Кинотавр“. Ты встречаешь Кантемира [Балагова] и Вовчика, подходишь и говоришь: „Пацаны, вы такие клевые!“ И тут тебя жена хлопает по плечу: „Юр, ты же ни одного фильма у них не видел“. И ты такой: „Да ладно, я их у Дудя видел!“»

«По выпуску (речь об интервью Дудя. — Прим. ред.) было видно, что это крутые ребята, что они надежда нашего кино. Они чистые, открытые, честные, и при этом у них есть возможность высказываться», — сказал Борисов.

О протестах

После протестов, которые проходили в Москве летом 2019 года, Борисов поддерживал фигурантов «московского дела», в том числе Егора Жукова. «Я считаю, что так быть не должно. Нельзя закрывать людей, которые вышли на улицу, чтобы что-то сказать. Они имеют на это право».

О пропагандистском кино

Во время интервью Дудь назвал фильмы «Союз спасения», «Калашников» и «Т-34» пропагандистскими.

Борисов объяснил, почему он снялся в «Союзе спасения», где авторы, по мнению критиков, осуждают бунтующих декабристов. Перед съемками ему не дали прочесть сценарий, потому что, считает актер, его рассматривали на небольшую роль. Борисов согласился на нее, чтобы «хоть как-то пробить себе дорогу».

Юра Борисов в фильме «Калашников»

Сам фильм ему не понравился: «С точки зрения искусства это бессмысленно, а как политическая акция выглядит странно. На премьере Константин Эрнст сказал, что мы не встаем ни на чью сторону. Мы просто покажем историю. Потом я посмотрел кино и подумал: „Ну нет, там есть сторона“».

Когда Борисову предложили роль в «Калашникове», он не думал о политической повестке в кино. «Я хотел сыграть персонажа, который создает оружие („сахаровская тема“), потом осознает это и страдает. Мне было интересно, что движет таким человеком, интересно исследовать комплексы, которые заставляют его это делать. Но в итоге я слишком сложно думал об этом фильме, сложнее, чем нужно было. Поэтому не получилось то, чего я хотел. Это урок о том, что стоит внимательнее выбирать режиссеров и материал».

Про «Т-34»

На пробах в «Т-34» актер думал, что прослушивается на главную роль. В итоге она досталась Александру Петрову, а Борисов сыграл заряжающего танка Серафима Ионова. Своего героя он придумал вместе с режиссером Алексеем Сидоровым.

«Я прочитал сценарий. У героя была фамилия Ионов, и у меня в голове возникло перекликание с Иовом. Мы с Лешей начали фантазировать на эту тему и решили, что он из многодетной семьи, ранимый и может быть связан с верой», — рассказал Борисов.

Юра Борисов (слева) в фильме «Т-34»

В фильме Ионов говорит гнусавым голосом. Эту деталь придумал сам Борисов: «Я каждое утро запихивал вату в нос. В итоге ты можешь дышать только ртом, и поэтому получается такой голос».

Изначально фильм задумывался более жестоким. В первой версии лейтенант Ивушкин (его сыграл Петров) лишается руки, а все его товарищи погибают. Борисов признался, что этот вариант ему намного ближе, чем финальный.

Про карьеру за рубежом

Борисов хочет участвовать в зарубежных проектах. Недавно он снялся в драме финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», а также записал прослушивание для немецкого фильма, где ему предложили сыграть создателя «Тетриса».

При этом Борисов не уверен, что встанет в один ряд с международными актерами: «Я говорю по-английски, но не так хорошо, чтобы играть международную роль. Я смогу играть только русских. <...> Я занимаюсь английским каждую неделю, но пока не попадешь в языковую среду, ты не выучишь его нормально».

Про российских актеров

Лучшим российским актером современности Борисов назвал Алексея Филимонова, который снимался с ним в «Быке», а лучшей актрисой — Ксению Раппопорт.

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