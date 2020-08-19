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Находка дня: Lego-набор с Косым переулком из «Гарри Поттера»

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Компания Lego выпустила в продажу новый набор, посвященный «Гарри Поттеру». «Косой переулок» (Diagon Alley) состоит из 5544 отдельных деталей и представляет собой миниатюрную версию улицы, на которой расположены различные магазины и лавки, торгующие волшебными товарами. Цена набора — 399 долларов 99 центов.

Набор включает разные места, знакомые фанатам «Гарри Поттера». Покупатели смогут собрать магазин волшебных палочек Олливандера, магазин для атрибутов игры в квиддич, кафе-мороженое Флориана Фортескью, лавку письменных принадлежностей Scribbulus, книжный магазин «Флориш и Блоттс», здание газеты «Ежедневный пророк», лавку зелий Дж. Пиппина и магазин «Всевозможные волшебные вредилки» близнецов Фреда и Джорджа Уизли. В набор также входят 14 фигурок, среди которых Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и Драко Малфой.

«Мы выбрали самые запоминающиеся сцены из фильмов и пытались изобразить их в модели, — говорит один из авторов набора. — Разумеется, у нас должны быть ключевые персонажи, но ощущение волшебства создают второстепенные персонажи, и мы попытались включить несколько малоизвестных героев. Некоторые из них впервые появляются в модели».

ТАКЖЕ О ФИЛЬМЕ

Все фильмы франшизы «Гарри Поттер» прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: Figures.com

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