Бокс-офис России: «Вратарь Галактики» стартовал на уровне «Робо»

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Возрождение российского проката началось чуть раньше, но мы решили дождаться самого крупного релиза и конца августа, чтобы посмотреть на итоговые цифры. В среднем каждый новый уик-энд августа был на 42—43% успешнее предыдущего. В начале сентября должен наконец наступить коренной перелом, переход сборов на качественно иной уровень. Способствовать этому будет выход первого большого студийного блокбастера — речь, разумеется, о «Доводе», который в первый уик-энд заработал на международной арене 53 млн долларов.

1. «Вратарь Галактики» (1-я неделя), 37 млн рублей, 143 тысячи зрителей, 13 714 сеансов

После всех изменений в графике релизов августа именно на «Вратаря Галактики» кинотеатры возлагали основные надежды. Российская семейная фантастика Джаника Файзиева стала единственным проектом с масштабной рекламной кампанией, включая ролики на федеральном ТВ — ни один другой летний релиз такой размах позволить себе не мог. Вокруг «Вратаря» объединились конкурирующие Первый канал, ВГТРК и СТС. Подобное впервые произошло в нашей киноиндустрии.

Однако имелся и объективный набор негативных факторов. Главный из них — запрет на работу кинотеатров, действующий во многих регионах страны. В первый уик-энд «Вратаря» не смогли оценить зрители в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске. Все это города-миллионники, которые могли бы принести фильму еще как минимум 25—30% кассы на старте. В этом случае сборы были бы близки к прошлогоднему результату «Эбигейл» (49 млн рублей), что, разумеется, тоже не особенно много для проекта с бюджетом больше 700 млн рублей. При существующих ограничениях заполняемости (30—50% мест в зале в зависимости от региона) такие цифры можно было бы считать сносным результатом. Но нынешний старт сравним с кассой премьерного уик-энда значительно более недорогого проекта «Робо» (35 млн рублей).

«Робо»

Рассчитывать на лучшее не позволило и решение продюсеров сделать ставку на детей младшего школьного возраста, что снизило интерес подростков и молодежи, которые активнее всех потребляют масштабную фантастику. Тем не менее у проекта есть шанс на «длинные ноги» за счет постепенного открытия крупных региональных рынков. Другое дело, что длина этих ног ограничена 10 сентября, когда в прокат выйдет диснеевская «Мулан», премьера которой мобилизует любителей фэнтезийных семейных картин — с этой аудиторией Disney любит и умеет работать. Поэтому рискнем предположить, что 145—150 млн рублей финальных сборов — потолок для «Вратаря Галактики». Причем это оптимистичная оценка его перспектив.

2. «Гренландия» (2-я неделя), 30 млн рублей (-0,5%), 97 тысяч зрителей, 6884 сеанса

Фильм-катастрофа студии Millennium продемонстрировал минимальное падение во второй уик-энд. В общей сложности экшен с Джерардом Батлером в главной роли за 11 дней заработал 79 млн рублей, что делает его самым кассовым релизом августа 2020 года. Позади финальные сборы проектов с Батлером, выходивших в российский прокат в 2018—2019 годах: «Охота на воров» — 76 млн рублей, «Падение ангела» — 55 млн рублей. Нет никаких сомнений, что «Гренландия» вскоре обойдет «Падение Олимпа» (89 млн рублей с учетом СНГ) и с успехом будет штурмовать 100-миллионную планку.

У фильма лучший показатель средней посещаемости в топ-10 (14 человек на сеансе, у «Вратаря Галактики» — 10 человек). Похоже, в нормальных условиях сборы проекта можно было бы сравнить со сборами «Геошторма» (568 млн рублей) с поправкой на то, что сейчас речь все-таки идет не о студийном, а о независимом релизе. Но как минимум 300 млн рублей «Гренландия» собрать могла бы.

3. «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (2-я неделя), 8 млн рублей (-14%), 26 тысяч зрителей, 2638 сеансов

Относительно неплохо чувствует себя в российском прокате сиквел «Поезда в Пусан». Уже в первый уик-энд бокс-офис зомби-экшена обошел итоговые цифры оригинального фильма (8,8 млн рублей), общая касса проекта после 11 дней проката составляет 24 млн рублей. Это второй по успешности результат для зарубежных релизов дистрибьютора «ПРОвзгляд». Первое место в этом списке, что характерно, занимают «Паразиты», собравшие более 100 млн рублей. Похоже, в России появился прокатчик, специализирующийся на южнокорейском кино — отрадный факт в смысле разнообразия репертуара.

4. «Агент Ева» (2-я неделя), 5,2 млн рублей (-34%), 16 тысяч зрителей, 2242 сеанса

Проект, который мог бы посягнуть на цифры «Опасной игры Слоун» (49 млн рублей), в итоге заработал чуть лучше «Багровой мяты» (14 млн рублей). Сборы «Агента Евы» за два уик-энда составили 17 млн рублей. Нашпигованная звездами мелодрама с элементами шпионского экшена оказалась не слишком востребованной в посткарантинной России.

5. «Тесла» (1-я неделя), 3,8 млн рублей, 11 тысяч зрителей, 1704 сеанса

В прошлом году в России уже выходил фильм об истории сербского гения Николы Теслы. Тогда «Война токов» собрала на старте 17 млн рублей. «Тесла» не смог заработать и четверти этой суммы. Справедливости радости стоит отметить, что и сеансов у предшественника было в два раза больше. Средняя посещаемость «Теслы» тоже небольшая — шесть проданных билетов на сеанс, предпоследний показатель в топ-10. Почти половину сборов (1,7 млн рублей) фильму принесли московские зрители.

6. «Не входи» (1-я неделя), 3,7 млн рублей, 12 тысяч зрителей, 1354 сеанса

Французско-британский хоррор с Мэйси Уильямс на постере и русской локализацией, отсылающей к хиту «Не дыши», удивил своими цифрами. Фильм собрал заметно больше любого другого аналога, стартовавшего в августе. А их хватало: «Отдай свою душу» (2,9 млн рублей), «Час дьявола» (2,4 млн рублей), «Зеркала: Инкарнация» (2,2 млн рублей). В целом остросюжетные жанры в августе работали удачнее прочих. Можно вспомнить ту же «Гренландию» или «Побег из Претории», чья касса за пять уик-эндов составила 35 млн рублей.

7. «Билл и Тед» (1-я неделя), 3,7 млн рублей, 13 тысяч зрителей, 2485 сеансов

Триквел культовой в Штатах комедийной франшизы с Киану Ривзом в главной роли, предыдущая часть которой вышла почти 30 лет назад, в нашей стране объективно не мог рассчитывать на многое. При всей популярности Ривза у нас его воспринимают преимущественно как героя экшенов и фантастических картин, а комедийная дилогия про Билла и Теда не слишком хорошо знакома современному кинозрителю. Как итог — худшая средняя посещаемость в топ-10 (5 человек на одном сеансе).

8. «Феи: Тайна страны драконов» (2-я неделя), 3,5 млн рублей (-24%), 17 тысяч зрителей, 2414 сеансов

Выход «Вратаря Галактики» практически не помешал зарабатывать неплохие для своего сегмента деньги еще одному релизу для самых маленьких зрителей от того же прокатчика. Общая касса ориентированного на девочек немецкого мультфильма составила 10,3 млн рублей.

9. «Куриный забег» (2-я неделя), 3 млн рублей (-9%), 14 тысяч зрителей, 1629 сеансов

Итальянская анимация также будет штурмовать 10-миллионную отметку. После двух уик-эндов в ее копилке 8,2 млн рублей.

10. «Начало» (3-я неделя), 2,3 млн рублей (-25%), 8 тысяч зрителей, 632 сеанса

Перевыпуск «Начала» Кристофера Нолана, выступающего на разогреве у «Довода», собрал за три недели 15 млн рублей. С поправкой на ограничения это вполне сопоставимо с результатами повторного проката «Бойцовского клуба» (22 млн рублей) и «Матрицы» (24 млн рублей).