Директор Венецианского кинофестиваля уверен, что перенос фильмов может навредить индустрии

В беседе с Cineuropa директор Венецианского фестиваля Альберто Барбера признался, что видит проблему в постоянных переносах ожидаемых кинорелизов. Он понимает, почему это происходит, но уверен, что если в ближайшее время в кинотеатрах не появится хороших и интересных фильмов, то многие зрители просто не захотят возвращаться в залы, из-за чего пострадает вся индустрия.

«Я понимаю опасения продюсеров, что выпускать фильмы в прокат, когда открыты не все кинотеатры, — это риск, — сказала Барбера. — Некоторые люди боятся идти в кино. Но я вижу и другую проблему, которая возникнет, если откладывать выход хороших фильмов, до тех пор пока кинотеатры полностью не возобновят работу. В этой ситуации у зрителей не будет стимула снова пойти в кино, после того как они месяцами смотрели фильмы дома. В данной конкретной ситуации отложить все на год — очень большой риск».

«Почему кого-то нужно убеждать вернуться к своим старым привычкам через год или полтора и заставлять их отказываться от просмотра фильмов дома за небольшие деньги? — продолжает глава киносмотра. — Большинство дистрибьюторов ждут подходящего момента для выпуска своих фильмов, но это риск, который может нанести ущерб всей системе кинопроката и особенно кинотеатрам».

После начала пандемии коронавируса большинство кинотеатров в мире оказались закрыты, вследствие чего многие студии начали переносить релизы крупных проектов. Одни фильмы, ожидавшиеся в кинотеатрах весной и летом 2020 года, теперь увидят свет лишь в 2021 году, другие в итоге вышли сразу онлайн. Ближайший крупный релиз, который, как ожидается, сможет вдохнуть в кинопрокат новую жизнь, — «Довод» Кристофера Нолана. Лента уже собрала 52,9 млн долларов.

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября 2020 года. Жюри возглавит Кейт Бланшетт. Вместе с ней основной конкурс будут судить Джоанна Хогг, Кристиан Петцольд, Кристи Пую, Вероника Франц, Людивин Санье и Никола Ладжиола. Клер Дени возглавит секцию «Горизонты», а Хидэо Кодзима, Асиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар выберут победителя среди VR-проектов.

Источник: Cineuropa