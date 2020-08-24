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Родственники Виктора Цоя призвали не выпускать фильм Алексея Учителя о смерти музыканта

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Роберт и Александр Цой, отец и сын музыканта Виктора Цоя, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода ленты «Цой» Алексея Учителя. Родственники музыканта считают, что фильм о смерти лидера группы «Кино» — «малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище».

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы „Кино“ и людей из их близкого круга), в том числе вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т. п., нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом, — говорится в обращении. — Такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И, если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь „вольными интерпретациями“».

По словам родственников, создатели «Цоя» не получили согласия на использование имени и изображения музыканта. Семья просит президента «безотлагательно организовать проверку», «принять надлежащие меры» и «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки.

«Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма „Цой“, порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких, — утверждают авторы обращения. — Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу „раскрытия“ чего-то якобы „ранее не раскрытого“ в его судьбе».

В центре сюжета картины — Павел Шелест (Евгений Цыганов), водитель автобуса, врезавшегося 15 августа 1990 года в «Москвич» Виктора Цоя на раскаленной трассе Слока — Талси. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песни. Он не подозревал, что после этого его жизнь больше никогда не будет прежней.

Минкультуры уже выдало фильму прокатное удостоверение, но дата премьеры «Цоя» пока не сообщается.

Источник: «Газета.ру»

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