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Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль в приключенческом сериале

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Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в безымянном приключенческом сериале Ника Санторы, автора «Скорпиона» и «Обмани меня». Проект разрабатывает компания Skydance Television. Шварценеггер также выступит исполнительным продюсером проекта.

Подробности проекта не раскрываются. Известно лишь, что в центре сюжета — международные шпионские приключения отца и дочери.

Проект пока находится на ранней стадии разработки, и сейчас идет подбор актрисы на роль дочери. Skydance рассчитывает продать готовящийся сериал одной из стриминг-платформ.

В ближайшем будущем зрители смогут увидеть Шварценеггера в боевике «Кунг Фьюри 2».

Источник: Deadline

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