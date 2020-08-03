Netflix открыл бесплатный доступ к «Птичьему коробу», «Загадочному убийству» и другим проектам

Стрим-сервис Netflix предлагает возможным подписчикам бесплатно ознакомиться со своим контентом и оценить 10 избранных проектов. Почти в двухстах странах по всему миру любой желающий без оформления подписки теперь может посмотреть фильмы «Птичий короб», «Два Папы» и «Загадочное убийство», сериалы «Очень странные дела», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Элита» и «Босс-молокосос: Снова в деле», шоу «Любовь слева».

Бесплатный просмотр сериалов ограничен первыми эпизодами, после чего зрителю предлагается оформить подписку. Фильмы доступны полностью, но перед ними идет короткий рекламный ролик, который можно пропустить. Бесплатно посмотреть предложенные проекты можно только через интернет-браузер и в Android-приложениях.

«Мы пробуем различные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых подписчиков и подарить им отличные впечатления от Netflix», — отметил представитель стриминг-платформы.

Netflix ранее уже проводил подобные акции. Романтическая комедия «Всем парням, которых я любила раньше» была доступна бесплатно для пользователей в США, а индийский сериал «Кровавый бард» мог посмотреть любой житель страны.

Источник: TechCrunch