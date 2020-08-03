КиноПоиск

Netflix открыл бесплатный доступ к «Птичьему коробу», «Загадочному убийству» и другим проектам

Обсудить0

Стрим-сервис Netflix предлагает возможным подписчикам бесплатно ознакомиться со своим контентом и оценить 10 избранных проектов. Почти в двухстах странах по всему миру любой желающий без оформления подписки теперь может посмотреть фильмы «Птичий короб», «Два Папы» и «Загадочное убийство», сериалы «Очень странные дела», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Элита» и «Босс-молокосос: Снова в деле», шоу «Любовь слева».

Бесплатный просмотр сериалов ограничен первыми эпизодами, после чего зрителю предлагается оформить подписку. Фильмы доступны полностью, но перед ними идет короткий рекламный ролик, который можно пропустить. Бесплатно посмотреть предложенные проекты можно только через интернет-браузер и в Android-приложениях.

«Мы пробуем различные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых подписчиков и подарить им отличные впечатления от Netflix», — отметил представитель стриминг-платформы.

Netflix ранее уже проводил подобные акции. Романтическая комедия «Всем парням, которых я любила раньше» была доступна бесплатно для пользователей в США, а индийский сериал «Кровавый бард» мог посмотреть любой житель страны.

Источник: TechCrunch

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Секта с долгом в 15 миллиардов: Что мы узнали о Netflix из нового подкаста Vox

Секта с долгом в 15 миллиардов: Что мы узнали о Netflix из нового подкаста Vox

22 августа23
Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

20 августа36
Netflix запустил функцию случайного просмотра. Пользователи не знают, как к этому относиться

Netflix запустил функцию случайного просмотра. Пользователи не знают, как к этому относиться

19 августа8
На Netflix появилась возможность менять скорость просмотра. Ранее опцию критиковали режиссеры

На Netflix появилась возможность менять скорость просмотра. Ранее опцию критиковали режиссеры

3 августа16

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»

Сегодня3
Сериалы сентября: «Просто представь, что мы знаем», «Пацаны» и «Сестра Рэтчед»
Почему «Поезд в Пусан 2» — неудачное продолжение отличного зомби-хоррора
Крупным планом

ПодкастПочему «Поезд в Пусан 2» — неудачное продолжение отличного зомби-хоррора

Сегодня0
Новые супергерои и больше экшена: Что нас ждет во втором сезоне «Пацанов»

Новые супергерои и больше экшена: Что нас ждет во втором сезоне «Пацанов»

33 минуты назад0
Netflix открыл бесплатный доступ к «Птичьему коробу», «Загадочному убийству» и другим проектам

Netflix открыл бесплатный доступ к «Птичьему коробу», «Загадочному убийству» и другим проектам

час назад1
«Довод», «Черная Вдова» и «Дюна»: 22 фильма 2020 года, которые стоит посмотреть на большом экране
Выбор редакции

«Довод», «Черная Вдова» и «Дюна»: 22 фильма 2020 года, которые стоит посмотреть на большом экране

29 августа36
Юрий Колокольников о съемках в «Доводе»: «Мы все солдаты Нолана»
Интервью

Юрий Колокольников о съемках в «Доводе»: «Мы все солдаты Нолана»

29 августа65
«Воин света и настоящий король»: В Голливуде скорбят о смерти Чедвика Боузмана

«Воин света и настоящий король»: В Голливуде скорбят о смерти Чедвика Боузмана

29 августа52
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт