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Вышел тизер сериала «Призраки поместья Блай» — продолжения «Призраков дома на холме»

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После успеха «Призраков дома на холме» Netflix и шоураннер проекта Майк Флэнеган превратили сериал в антологию паранормальных историй о страшных домах. Продолжение «Призраки поместья Блай» расскажет о новых героях в новых обстоятельствах, но гнетущая, пугающая атмосфера оригинала останется на месте.

Проект основан на мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку.

Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение?

«Призраки поместья Блай» выйдут на Netflix 9 октября.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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