Новые супергерои и больше экшена: Что нас ждет во втором сезоне «Пацанов»

В начале сентября на Amazon стартует второй сезон сериала «Пацаны». В нем отряд Билли Бутчера вновь столкнется с «Семеркой» — командой супергероев, подконтрольной корпорации Vought International. Рассказываем, чего ждать от новых серий.

Новые герои

Во втором сезоне будет несколько новых персонажей. Одна из них — Штормфронт. В комиксах это мужчина, чье детство прошло в нацистской Германии. Когда мама Штормфронта (его настоящее имя неизвестно) была беременна, ей ввели сыворотку Compound V, и в результате мальчик с родился с суперспособностями. В юности он был солдатом Третьего рейха, до тех пор пока Гитлер не приказал его казнить, но в итоге Штормфронта переправили в США, где он вырос и вскоре возглавил «Расплату» — вторую по популярности команду супергероев после «Семерки». Штормфронт похож одновременно на Тора и Шазама: он намного сильнее обычного человека, управляет электричеством и погодой, а также умеет летать.

Штормфронт в комиксе «Пацаны» Штормфронт в комиксе «Пацаны» Штормфронт в комиксе «Пацаны»

В «Пацанах» Штормфронта сыграла Ая Кэш, известная по сериалам «Ты — воплощение порока» и «Фосси/Вердон». Ее героиня заменит в «Семерке» Прозрачного, погибшего в первом сезоне от рук Хьюи (Джек Куэйд). Вот что говорит о ней сама Кэш: «Она как атомная бомба, которая взорвалась посреди „Семерки“. Думаю, она пришла, чтобы разрушить Vought (компанию, создающую и контролирующую супергероев. — Прим. ред.). Она пришла, чтобы вернуть Vought к изначальной идее создания супергероев». Штормфорт — одна из немногих, кто может бросить вызов лидеру «Семерки» Хоумлендеру (Энтони Старр). Их встреча сильно повлияет на его статус. «Он как герой эпохи Дона Дрейпера (персонажа сериала «Безумцы» — Прим. ред.), а она молодая и современная. Это настоящий вызов для него».

Ая Кэш в роли Штормфронт во втором сезоне «Пацанов» Ая Кэш в роли Штормфронт во втором сезоне «Пацанов»

В новых сериях зрители также увидят Шона Эшмора, игравшего Человека-льда в «Людях Икс». В «Пацанах» ему досталась роль Прожектора — супергероя, который способен управлять огнем. По сюжету он покинул «Семерку» до событий первого сезона, и его место заняла Старлайт.

Шон Эшмор в роли Прожектора во втором сезоне «Пацанов»

Неизвестно, почему Прожектор ушел из команды в сериале, но в комиксе от него избавились после того, как по его вине погибли внучки полковника Грэга Мэллори, основателя «Пацанов» (в сериале его заменил женский персонаж в исполнении Лайлы Робинс).

Больше спецэффектов

Во втором сезоне будет больше масштабных экшен-сцен. По словам шоураннера Эрика Крипке, Amazon значительно увеличил бюджет сериала. Он упомянул, что в новых сериях появятся огромные водные млекопитающие. Вероятно, речь идет о морских существах, с которыми общается Подводный. В одном из отрывков герой пытается остановить «Пацанов» с помощью большого кита, но животное погибает от столкновения с катером.

Короткометражка про Билли Бутчера

Билли Бутчер (Карл Урбан) ненавидит супергероев после личной трагедии. Долгое время он думал, что Хоумлендер изнасиловал его жену Бекку и что та умерла при родах. В финале первого сезона он узнает, что его жена не только жива, но и воспитывает сына Хоумлендера.

После этого момента Бутчера не было рядом с «Пацанами» две недели. Чем он занимался в это время, зрители узнают из короткометражки, которую выпустят параллельно со вторым сезоном. По словам Крипке, в нее вошли сцены, не попавшие в новые серии. Изначально они задумывались как флешбэки, но авторы решили, что они тормозят повествование.

Что пишут критики

Судя по первым рецензиям, второй сезон во многом превосходит первый. Критики хвалят актеров, экшен и то, как сценаристы работают с героями.

«Впечатляет, что такой компактный сезон из восьми серий вышел масштабным и уделил достаточного экранного времени каждому из героев, которых тут много», — пишет Чарльз Пуллиам-Мур из io9.

Автор Collider Лиз Шеннон Миллер оценила второй сезон на 5-/5: «Экшен-сцены держат в напряжении, удивляют и в целом сделаны с умом. Еще здесь чудесные диалоги: они смешные, душевные и при этом работают на развитие персонажей». Кроме того, «Пацаны» по-прежнему исследуют отношения корпораций и клиентов на примере Vought : «Тут много тонких моментов, в которых авторы в жесткой манере показывают мир, где общество считает некую группу людей особенной».

Кадр из второго сезона «Пацанов»

А Дэвида Гриффина, автора IGN, впечатлила работа Аи Кэш: «Если вы видели ее исключительную игру в „Ты — воплощение порока“, то знаете, чего ждать». Как и его коллеги, Гриффин хвалит и других актеров. «У него редкая способность заставлять вас съеживаться, смеяться и испытывать дискомфорт во время одной сцены», — пишет критик про Энтони Старра, сыгравшего Хоумлендера.

Сейчас у второго сезона «Пацанов» 96% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Что еще известно

Когда выйдет новый сезон

Первые три серии появятся 3 сентября. Остальные пять будут выходить понедельно до 9 октября.