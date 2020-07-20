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Вышел тизер сериала «Противостояние» — новой экранизации романа Стивена Кинга

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CBS All Access опубликовал первый тизер «Противостояния» — 10-серийной адаптации одноименного романа Стивена Кинга. Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун написал сценарий сериала совместно с Беном Кэвеллом, поставил все эпизоды и выступил в качестве исполнительного продюсера проекта. В сериале снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Кинниэр, Одесса Янг, Генри Загой, Джован Адепо, Оуэн Тиг, Брэд Уильям Хенке и Дэниел Сунджата.

«Противостояние» считается одним из самых значимых произведений Кинга. Все начинается с того, что на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребенком. Освобождение семейства из стен объекта стоит жизни тысячам людей: зараза вызывает жестокую эпидемию. Немногие уцелевшие после нее разделились на два лагеря: первые остались верны идеалам прошлого, вторые же примкнули к таинственному Человеку в черном, стремящемуся к мировому господству.

Премьера сериала состоится 17 декабря.

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