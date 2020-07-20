Трейлер «Мы те, кто мы есть»: Звезда «Оно» в новом проекте режиссера «Назови меня своим именем»

Мини-сериал «Мы те, кто мы есть», который написал и поставил режиссер «Суспирии» и «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино, — история взросления нескольких ребят, скучающих в Италии. Наслаждаясь солнцем, морем и пляжем, они пытаются разобраться в себе и понять, кого они любят на самом деле. Главных героев проекта сыграли звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер и Джордан Кристин Симон, для которой сериал станет дебютом.

В центре сюжета — Фрейзер Уилсон, 14-летний подросток из Нью-Йорка, по воле родителей оказавшийся на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются жизнью, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Все усложняет местный военнослужащий Джейсон, к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства.

Премьера сериала состоится 14 сентября на HBO.