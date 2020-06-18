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Роберт Паттинсон не стал советоваться с Кристофером Ноланом по поводу роли Бэтмена

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В интервью сингапурскому изданию CNA режиссер Кристофер Нолан признался, что Роберт Паттинсон не спрашивал у него совета, как лучше сыграть Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза. На самом деле на съемках «Довода» они практически не обсуждали будущую роль Паттинсона.

«Он точно не спрашивал моего совета, — говорит Нолан. — До самого конца съемок мы сохраняли почтительное молчание касательно этого вопроса. Немного обсудили, пошутили чуть-чуть. Состоялся небольшой разговор о различных аспектах того, через что ему предстоит пройти. Но я был рад, что роль досталась ему, и думаю, что он проделает невероятную работу. Очень интересно посмотреть, что он сделает с этим персонажем».

Вместо Нолана совет новому исполнителю роли Темного рыцаря дал Кристиан Бэйл, сыгравший персонажа в трилогии «Темный рыцарь». Он напомнил Паттинсону о важном элементе супергеройского гардероба — ширинке.

«Я то же самое сказал Бену (Аффлеку — Прим. ред.). Главное, чтобы ты смог сходить в туалет сам по себе, — заявил актер. — Сложно чувствовать себя супергероем, когда ты не способен помочиться без посторонней помощи».

В фильме Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 30 сентября 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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