Ушел из жизни создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров

На 73-м году жизни скончался кино- и телепродюсер, художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров.

Прохоров родился 17 июля 1948 года в Осло, где его отец работал помощником советского военного атташе. В 1971 году он закончил физический факультет МГУ по кафедре квантовой статистики, а затем почти 20 лет работал в Институте физической химии АН СССР.

В 1982 году Анатолий Валентинович организовал первую в СССР академическую конференцию, посвященную вопросам мультипликации. Она называлась «Мультипликация как искусство художественного синтеза». При советской власти Прохоров был еще и кинокритиком, но в начале 1980-х начал писать сценарии и вместе с мультипликатором Александром Татарским создал анимационную студию «Пилот».

Об истории создания «Смешариков» Прохоров рассказывал так: «Дизайнер Илья Попов и художник Салават Шайхинуров пришли ко мне с "безумной" идеей – создать "бешено длинный" (на 200 серий!) мультфильм. К нам с Александром Татарским на "Пилот", который мы создали почти 20 лет назад, приходила масса начинающих "безумцев". Но эти двое, в отличие от других, выслушивавших советы и пропадавших навсегда, вернулись через два месяца. Они выполнили "работу над ошибками". И я понял, что смогу с ними сотрудничать».

В 2009 году Прохоров говорил о своих зрителях: «Мы поняли, что дети невероятно взрослые, и мы всегда недооценивали их восприятие взрослой жизни, которая течет рядом с ними. Современные дети просто все чувствуют. Ребенок в пять-шесть лет практически погружен во всю психологическую палитру взрослой жизни, семьи, родителей, родственников». «Смешарики» всегда были интересны не только детям, но и взрослым, что выгодно отличало сериал от других анимационных проектов. Создатели сериала решили с самого начала что в мультфильмах не будет никакого насилия или агрессии, не будет даже отрицательных героев.

Последний сезон «Смешариков» с оригинальной командой создателей отгремел в 2010-м, после чего приключения шарообразных антропоморфных животных принимали разные формы: от 3D-сериала до полнометражных фильмов. 18 мая 2020-го на Кинопоиск HD вышли новые серии «Смешариков», сделанные в классическом 2D стиле.

Об уходе Прохорова написал аниматор Константин Бронзит: «Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера».

Сооснователь группы компаний «Рики» (правообладатели «Смешариков») и соавтор идеи сериала Илья Попов в беседе с ТАСС назвал смерть Анатолия Прохорова невосполнимой потерей. «Для нас он был учителем, наставником, критиком и другом. Анатолий стоял у истоков создания нашей компании и до последнего дня активно участвовал в ее жизни. Мы все относились к нему с огромным уважением. Он оказал поистине колоссальное влияние на меня лично и очень многих людей в нашей команде. <...> Мы точно знаем, что это был один из тех редких людей, кто, уйдя в мир иной, оставил в этом мире поистине большой и яркий след», — сказал Попов.