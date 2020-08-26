Андрей Звягинцев стал главным российским режиссером 2010-х по версии «Бюллетеня кинопрокатчика»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало топ главных российских режиссеров. При составлении списка авторы учитывали полнометражные фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019-го и собрали больше 10 млн рублей. Альтернативным критерием было участие в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучший фильм» или «Лучший режиссер».

Работа режиссеров оценивалась по семи критериями: размеру аудитории фильмов, бюджету, наградам, соотношению кассовых сборов и бюджета, количеству функций, закрепленных за постановщиком, уровню медийности и средней оценке фильмов на КиноПоиске.

Топ возглавил Андрей Звягницев. Его «Левиафан» получил премию «Золотой глобус», а «Нелюбовь» — номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Второе место у Алексея Сидорова. В 2010-е он выпустил два блокбастера — «Бой с тенью 3D: Последний раунд» и «Т-34». Последний собрал в прокате 2,273 млрд рублей.

Третью строчку занял Николай Лебедев. На его счету также два крупных проекта — «Экипаж» и «Легенда №17». Бюджет каждого из них составил 600 млн рублей. «Легенда №17» вышла в прокат в 2013 году и заработала 923 млн рублей.

Топ-10 «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит так:

Ранее издание составило топ главных российских продюсеров. Его возглавил Тимур Бекмамбетов.