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«Воин света и настоящий король»: В Голливуде скорбят о смерти Чедвика Боузмана

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29 августа ушел из жизни Чедвик Боузман, звезда фильмов «Черная Пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «42». Он умер из-за рака толстой кишки, который ему диагностировали в 2016 году. После смерти Боузмана его память почтили Марк Руффало, Тайка Вайтити, Риз Уизерспун и другие актеры и режиссеры Голливуда. Они поделились своими воспоминаниями и выразили поддержку его семье.

Дуэйн Джонсон

Перевод: «Было тяжело слышать об этом. Трудно представить ту боль и борьбу, через которые ты прошел за эти годы, продолжая излучать настоящий свет и талант и вдохновлять весь мир. Особенно наших детей, которые благодаря тебе наконец-то увидели в себе супергероев. Покойся с миром, брат».

Марк Руффало

Перевод: «Хочу сказать, что все трагедии, накопившиеся в этом году, стало еще тяжелее воспринимать после потери Чедвика Боузмана. Невероятный человек и безмерный талант. Брат, ты был одним из величайших людей в истории, и твое величие только начиналось. Храни тебя Господь. Покойся с миром, Король».

Райан Рейнольдс

Перевод: «Большая утрата. Покойся с миром, Чедвик».

Крис Эванс 

Перевод: «Я просто опустошен. Душераздирающе. Чедвик был особенным. Он был настоящим. Он был актером, увлеченным своим делом и который всегда интересовался новым. Он должен был сделать еще много потрясающих вещей. Бесконечно благодарен за нашу дружбу».

Риз Уизерспун

Перевод: «Сегодня мы потеряли великого человека. Его наследие будет жить вечно в фильмах и сердцах тех, кто его любил».

Бри Ларсон

Перевод: «Чедвик был сильным и миролюбивым. Он стоял за нечто большее, чем он сам. Он находил время, чтобы узнать, как у вас дела, и поддерживал, если вы чувствовали себя неуверенно. Горжусь своими воспоминаниями о нем. Нашими разговорами и смехом. Мое сердце с тобой и твоей семьей. Мы будем скучать по тебе и никогда тебя не забудем. Покойся с миром, мой друг».

Крис Пратт

Перевод: «Мои молитвы с семьей Чедвика и его близкими. Миру будет не хватать его большого таланта. Да хранит Господь его душу».

Тайка Вайтити

Перевод: «Опустошающие новости. Мы потеряли великого человека».

Орландо Блум

Перевод: «Вы видели его доброту на экране, где он играл Короля, которым он всегда был и останется в сердцах тех, кому он был небезразличен. Хотел бы я сказать, что знал его, но иногда вы действительно знаете человека, потому что его душа очень яркая и ясная».

Крис Хемсворт 

Перевод: «Буду скучать по тебе, дружище. Просто нет слов. Один из самых искренних и добрых людей, что я когда-либо встречал. Люблю и поддерживаю твою семью. Покойся с миром».

Эдгар Райт

Перевод: «Потерять Чедвика Бозумана так рано — настоящая мука. Это был великолепен в фильмах, которые стали хитами, но все же есть чувство, что для него это было только разминкой. Настоящий актер. Мне очень нравится, как он сыграл Джеймса Брауна в "Путь наверх". Казалось бы, неподъемная роль, но он справился».

Джереми Реннер

Перевод: «Чедвик — настоящее вдохновение. Это воин с большим добрым сердцем, которого я никогда не забуду. Я просто разбит его смертью».

Ченнинг Татум

Перевод: «Просто нет слов, чтобы описать потерю такого талантливого и сильного человека. Мы не были знакомы близко, но то небольшое время, которое я провел с тобой, было ясным как день. Ты сиял. Покойся с миром и продолжай сиять наверху».

Том Холланд

Перевод: «Чедвик, за кадром ты был даже большим героем, чем на экране. Пример для подражания не только для меня на площадке, но и для миллионов во всем мире. Ты нес людям радость и счастье, и я горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом».

Кевин Харт

Перевод: «У меня нет слов... Очень больно... Во всех смыслах хороший друг... Нам будет тебя не хватать... Покойся с миром».

Холли Берри

Перевод: «Невероятный человек с безмерным талантом, который продолжал жить, несмотря на личную закулисную борьбу. Пусть это будет напоминанием о том, что мы никогда точно не знаем, через что проходят окружающие нас люди. Будьте добры и дорожите каждой минутой, проведенной рядом с ними».

Шэрон Стоун

Перевод: «Чедвик Боузман, мне, как маме, трудно поверить, что тебя нет. Наша семья выражает искренние и глубочайшие соболезнования твоим родным. Бог в помощь».

Кейт Хадсон

Перевод: «Я опустошена. Нет слов, только слезы и любовь. Шлю лучи поддержки всей его семье и кинематографистам, которым посчастливилось поработать с этим замечательным человеком».

Керри Вашингтон

Перевод: «Воин света до самого конца и настоящий король. Нет слов».

Карл Урбан

Перевод: «Я виделся с Чедвиком всего один раз. Он излучал внутреннее спокойствие. Говорил мягко, был внимательным и полностью вовлеченным в диалог. Красивый человек и отличный актер. Мое сердце, мысли и молитвы с его семьей».

Виола Дэвис

Перевод: «Чедвик... Нет слов, чтобы выразить, как я опустошена этой потерей. Твой талант, твой дух, твое сердце, твоя искренность... Для меня было честью знать тебя и работать вместе с тобой... Отдыхай, принц».

Ава ДюВерней

Перевод: «Желаю тебе прекрасного возвращения, Король. Нам будет сильно не хватать тебя».

Зои Салдана

Перевод: «Покойся с миром, король Т'Чалла. Мне сейчас очень тяжело. Твоя смерть — сильный удар для меня. Я всегда буду рассказывать о тебе своим сыновьям. Ты был одним из лучших мужчин, которых я знала. Для меня было честью встретиться с тобой на экране и видеть тебя на пресс-мероприятиях. Пусть мы и не были хорошо знакомы, ты всегда впечатлял меня своей энергией, самообладанием и добротой».

Дон Чидл

Перевод: «Мне будет не хватать тебя, брат. Ты всегда излучал для меня свет и любовь. На веки вечные».

Джеффри Райт

Перевод: «Этот брат прямо здесь. Нет слов. Эта жизнь».

Память актера также почтили в соцсетях кинокомпаний и других организаций.

DC

Перевод: «Герой, вышедший за пределы вселенной. Ваканда навеки. Покойся с миром, Чедвик».

Marvel Stusios 

Перевод: «Мы убиты горем и мыслями пребываем с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром».

Американская киноакадемия

Перевод: «Неизмеримая потеря. Чедвик Бозуман каждый раз воплощал на экране силу и свет — от "Черной Пантеры" до "Пятеро одной крови"».

Waner Bros.

Перевод: «Покойся с миром, Чедвик Боузман».

Netflix

Перевод: «Герой во всей смыслах. Покойся с миром, Чедвик Боузман. Твое наследие будет жить вечно».

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