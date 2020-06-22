Ушел из жизни Чедвик Боузман, звезда «Черной Пантеры»

В США на 44-м году жизни скончался Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры в фильмах Marvel, звезда картин «42» и «Маршалл». Актер умер в результате рака толстой кишки, который ему впервые диагностировали в 2016 году. Боузман ушел из жизни в своем доме в окружении семьи.

«С огромной печалью мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана, — говорится в сообщении представителей актера. — В 2016 году Чедвику диагностировали рак толстой кишки третьей степени, и он сражался с ним последние четыре года, пока он переходил в четвертую стадию.

Настоящий боец, Чедвик все выдержал и принес вам многие фильмы, которые вы любите. От „Маршалла“ до „Пятерых одной крови“, „‚Black Bottom‘ Ма Рейни“ и нескольких других, все они были сняты во время или в промежутке между бесконечными операциями и химиотерапией.

Для него было честью воплотить на экране короля Т’Чаллу в „Черной Пантере“.

Он умер у себя дома, рядом с ними были жена и семья. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы и просит вас уважать их личную жизнь в это тяжелое время».

Боузман родился в городе Андерсон, штат Южная Каролина, 29 ноября 1976 года. Окончив школу в 1995 году, он поступил в Говардский университет.

Первая роль Боузмана — короткометражка «Свидание». Несколько лет актер снимался в сериалах, среди которых «Правосудие» и «Касл». В 2012 году получил свою первую главную роль в кино в триллере «Пулевое ранение». В 2013-м Боузман сыграл знаменитого бейсболиста Джеки Робинсона в ленте «42», а через год исполнил роль легендарного музыканта Джеймса Брауна в биографической картине «Джеймс Браун: Путь наверх».

В октябре 2014 года Боузмана выбрали на роль Черной Пантеры в киновселенной Marvel. В образе супергероя он впервые появился на экране в 2016 году в фильме «Первый мститель: Противостояние», а в 2018-м вышел сольный проект о Черной Пантере.

Перед смертью Боузман успел сняться в драме «„Black Bottom“ Ма Рейни» и в ближайшем будущем должен был приступить к съемкам в «Черной Пантере 2».