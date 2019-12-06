Второй сезон «Темных начал» выйдет в ноябре. Посмотрите новый тизер

Главная героиня сериала — Лира Белаква (ее играет Дафни Кин из «Логана»). Она живет в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — физические воплощения их душ в виде животных. Опекун девочки, исследователь лорд Азриэл (Джеймс Макэвой) находит способ перемещаться между параллельными землями, и благодаря этому Лира знакомится с мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), который живет в мире, где нет магии.

Новый сезон снят по книге «Чудесный нож» — второй части трилогии Филипа Пулмана «Темные начала». В ней Лира попадает в город Читтагацце, где на людей нападают зловещие существа — призраки. Также героиня узнает о существовании еще одного параллельного мира.

Премьера новых серий состоится в ноябре.

Первый сезон «Темных начал» доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.