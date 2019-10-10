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«Серебряные коньки» Михаила Локшина откроют 42-й Московский международный фестиваль

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Организаторы Московского международного фестиваля рассказали о картинах, которые покажут на смотре в 2020 году. Фильмом открытия станет приключенческая лента Михаила Локшина «Серебряные коньки», снятая по сценарию Романа Кантора (сериал «Эпидемия»). Действие картины происходит в 1899 году в Санкт-Петербурге, а главными героями станут сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса (наш репортаж со съемок можно почитать здесь).

Также журналистам представили пять фильмов основного конкурса (полный список объявят 21 сентября). Среди них — новая работа Ким Ки Дука «Растворяться», снятая в Казахстане на русском языке. Также в конкурсе есть новый продюсерский проект Александра Роднянского «Дочь рыбака». Это история о девочке Саре, которая отказывается верить в смерть отца, пропавшего во время рыбалки. Еще на ММКФ покажут новый фильм Валерия Тодоровского «Гипноз» о подростке Мише, который после посещения гипнолога перестает различать реальность и иллюзию (после ММКФ картина выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD)

Основной конкурс

В этом году программа кинокритика Андрея Плахова получила название «Эйфория одержимости». В нее войдут картины из Кореи, Германии, Франции и других стран. Один из фильмов программы — документалка Алехандро Ходоровски «Психомагия: Искусство исцеления».

Всего на ММКФ покажут более 180 картин.

Организаторы отметили, что из-за пандемии на фестивале будут действовать меры безопасности. В частности, количество мест в залах сократят, а продажа билетов будет проходить только в онлайн-режиме.

ММКФ-2020 пройдет с 1 по 8 октября в московском кинотеатре «Октябрь».

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