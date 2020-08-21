«Не очень страшно»: Что пишут в первых рецензиях на «Новых мутантов»

28 августа в прокате США стартовали «Новые мутанты». Несмотря на то, что часть критиков отказалась писать рецензии на фильм, в сети уже есть первые мнения журналистов и блогеров.

«Новые мутанты» рассказывают о пятерых подростках — двух парнях и трех девушках, — которых против воли держат в загадочной клинике. У каждого из них есть уникальные способности, которые опасны для окружающих. Фильм Джоша Буна должен был выйти еще в 2018 году, но релиз несколько раз откладывали, а среди журналистов ходили слухи о пересъемках, которые так и не состоялись.

Сейчас рейтинг «свежести» фильма на Rotten Tomatoes составляет 20%. Мы ознакомились с первыми рецензиями и выбрали самое главное.

Джордан Минцер из The Hollywood Reporter пишет, что «Новые мутанты» тонально напоминают картины 1980-х и 1990-х и при этом не ощущаются как самобытное кино: «Если вы никогда не смотрели фильмы о подростках, супергероях, психологические триллеры про больницы, „Кошмар на улице Вязов“ или хотя бы один эпизод „Баффи — истребительницы вампиров“, то, возможно, „Новые мутанты“ станут для вас откровением».

По мнению Минцера, у Буна не получилась самодостаточная история, поэтому фильм оставляет много вопросов: «Многое нам так и не объяснили. Например, почему дети оказались в больнице и на кого работает доктор Рейес (герои бегло упоминают школу мутантов профессора Ксавье), а завязка и общий сюжет настолько знакомы по другим фильмам, что история почти не интригует».

К похожему выводу пришел автор Punch Drunk Critics Трэвис Хопсон: «Фильм толком не раскрывает прошлое героев. Оно показано слишком поверхностно, поэтому персонажам трудно сопереживать».

«Новые мутанты» задумывались как смесь супергеройского кино и хоррора, но посмотревшие считают, что картина не очень страшная.

«Фильм не такой страшный, каким мог быть. Возможно, дело в рейтинге PG-13. „Новые мутанты“ в чем-то напоминают недавние подростковые хорроры вроде „Оно“, которые работают намного лучше. В потенциально страшной сцене дети спасаются от полчища крылатых монстров, но весь ужас нивелируется, поскольку чудища выглядят так, словно на них рубашки в стиле диско, застегнутые наполовину», — считает Минцер.

Хопсон отметил, что Бун неумело балансирует между жанрами: в «Новых мутантах» мало элементов хоррора, а подростковая часть страдает от нелепых диалогов.

Посмотревшие также недовольны экшен-сценами. По их мнению, фильму не хватает бюджета, а режиссеру — фантазии. В частности, Хопсон вспомнил провальную, по его мнению, битву с Демоном-медведем. На Blu-ray.com работу Буна сравнивают с картинами для телевидения и пилотами сериалов: «75% „Новых мутантов“ — экспозиция, остальные 25% — скудный экшен».

Нейтральным мнением поделился Крис Стакман. Блогер поставил фильму 3+/5 и усомнился, что будет его пересматривать. При этом ему понравилось, что своей концепцией (сюжет про нескольких мутантов, запертых в больнице) «Новые мутанты» не похожи на другие фильмы о супергероях. Также Стакман остался доволен главными героями.

Как и Минцер, Стакман хвалит актеров, но с ними не согласен Брайан Орндорф, написавший текст для Blu-ray.com: «Игра Ани Тейлор-Джой вязнет в нелепом русском акценте и образе плохой девочки с канала Disney, а Чарли Хитон не справляется с вирджинской речью, не говоря уже о том, чтобы сделать своего унылого героя хоть сколько-нибудь заметным».

«Новые мутанты» выйдут в российский прокат 3 сентября.

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