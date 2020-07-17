9 лучших трейлеров недели: «Бэтмен», «Догма дракона» и продолжение «Няни»

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«Бэтмен»

Темный рыцарь готовится вернуться на экраны, на этот раз в исполнении Роберта Паттинсона. Режиссер Мэтт Ривз обещает показать Бэтмена-детектива, который не только мастерски орудует кулаками, но и способен раскрыть самое запутанное преступление. При этом речь в картине пойдет о Брюсе Уэйне, который уже стал Бэтменом, но все еще не превратился в легендарного защитника Готэма.

«В одиночку»

Американский хоррор про зомби и изоляцию по тому же сценарию, на основе которого недавно выходил (и вскоре ожидается на Netflix) корейский фильм «#выжить». Молниеносное распространение вируса, превращающего людей в агрессивных плотоядных тварей, застает героя в собственной квартире, где ему удается забаррикадироваться. Но вскоре запасы еды и воды заканчиваются, парня накрывает отчаяние, когда вдруг он обнаруживает, что в доме напротив прячется девушка. История о том, что рано или поздно каждому приходится выходить из своей раковины.

«Догма дракона», 1-й сезон

Аниме-экранизация популярной видеоигры, действие которой происходит в жутковатом мире фэнтези. Главный герой чудесным образом возвращается к жизни, и теперь ему предстоит отправиться в полное опасностей путешествие, чтобы вернуть свое сердце, которое отобрал у него коварный дракон. И чем больше воин сражается с демонами, тем меньше остается в нем человеческого.

«Лига справедливости Зака Снайдера»

Мечта фанатов Зака Снайдера свершилась: в 2021 году свет все-таки увидит режиссерская версия «Лиги справедливости». В отличие от фильма, который зрители увидели в кинотеатрах, это версия Снайдера будет длиной в четыре часа и разбита на четыре части. В ней появится все, что наснимал режиссер: больше злодеев, больше Киборга, больше эмоциональных сцен.

«Медсестра-заклинательница», 1-й сезон

Комедийный сериал о странноватой с виду школьной медсестре. Помимо разбитых коленок и ушибленных лбов, женщина сталкивается с потусторонними существами — так называемыми медузами, образующимися от остатков человеческих желаний. Кроме нее их никто не видит, но это не снимает с героини ответственность за уничтожение монстров. Объединившись с учителем китайского, женщина начинает зачистку школы.

«Мечник»

Костюмный боевик, действие которого происходит в Корее XVII века. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос, когда империя Мин и империя Цин пытаются решать на чужой территории свои геополитические задачи. В это беспокойное время лучший мечник Чосона (Чан Хёк) пытается спасти дочь из лап цинских вторженцев. В роли злого китайца — индонезийская экшен-звезда Джо Таслим.

«Няня. Королева проклятых»

Продолжение неожиданного хита МакДжи 2017 года о няне, которая решила принести своего подопечного в жертву силам зла. Тогда мальчику удалось спастись, но жизнь его от этого не стала лучше. Спустя два года парень пытается забыть произошедшее и сосредоточиться на выживании в старшей школе. Все меняется, когда во время поездки на озеро старые враги, заключившие сделку с дьяволом, вновь дают о себе знать.

«Чудо-женщина: 1984»

Новый трейлер, выпущенный в рамках онлайн-конвента DC FanDome, наконец показал главную антагонистку сиквела — Гепарду в исполнении Кристен Уиг. Судя по всему, Диане придется приложить максимум усилий, чтобы одолеть смертоносную хищницу. При этом до сих практически ничего не известно о персонаже Педро Паскаля — Максвелле Лорде, чья жажда власти становится катализатором событий продолжения.

«Энола Холмс»

Милли Бобби Браун пробует себя за пределами «Очень странных дел». «Энола Холмс» — веселый хулиганский взгляд на знакомых персонажей Артура Конана Дойла. Центральный персонаж здесь не Шерлок или Майкрофт, но их младшая сестра — умная и целеустремленная девочка, которая намерена во что бы то ни стало найти пропавшую мать.