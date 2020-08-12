Находка дня: Художница представила диснеевских принцесс размера плюс

Иллюстратор Кристал Уолтер привлекла внимание в сети и вызвала немало споров, после того как перерисовала принцесс Disney с фигурами плюс-сайз. Ее обвинили в «прославлении ожирения» и пропаганде нездорового образа жизни, но сама Уолтер утверждает, что хотела всего лишь поднять вопрос о репрезентации на экране крупных женщин и напомнить о том, как важно любить себя.

С остальными работами художницы можно ознакомиться в Instagram.