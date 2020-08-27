Студия Fox была недовольна «Новыми мутантами» и хотела переснять фильм с нуля

В октябре 2017 года свет увидел первый трейлер фильма «Новые мутанты». Малобюджетный спин-офф дорогостоящих «Людей Икс», проект Джоша Буна, должен был показать, что о мутантах можно снимать не только боевики, но и хорроры. Несмотря на интересную идею, «Новые мутанты» столкнулись с рядом проблем, и в итоге фильм выйдет только осенью 2020-го, спустя три года после появления первого ролика. В материале Vulture рассказывается, что пошло не так при создании картины.

Режиссер драмы «Виноваты звезды» с детства любит комиксы о Людях Икс и в середине 2010-х предложил студии Fox новый взгляд на знакомую франшизу. В качестве основы он представил комиксы «Новые мутанты», в которых герои не только сражаются с суперзлодеями, но и разбираются с подростковыми проблемами. Презентовав проект как смесь фильма «Клуб „Завтрак“» Джона Хьюза и недорогих хорроров студии Blumhouse, Бун получил зеленый свет и приступил к работе.

Проблемы начались уже на стадии сценария. Изначально действие фильма развивалось в 1980-е, а Бун и сценарист Кнейт Гуолтни хотели сделать упор на картины Хьюза. Студию это не устраивало: в Fox хотели сосредоточиться на хорроре. Бун и Гуолтни всячески отказывались от правок.

Текст, который Бун и Гуолтни предоставили студии в 2015 году, был совсем не похож на то, что обещал сделать режиссер. Вместо панк-рока и подростков в стиле 1980-х в тексте был грубый скучный юмор. Например, в истории был персонаж-женоненавистник, который по каким-то непонятным причинам всюду рисовал пенисы. Кроме этого, студии показалась странной идея сделать злодеями Людей Икс (по сценарию Шторм выступала в качестве надсмотрщицы, терроризирующей детей).

Студия подключила в работе новых сценаристов, которые переработали текст. Однако Бун не сдавался и каждый раз по-своему правил сценарий. В 2016-м студия устала воевать с режиссером и поставила ультиматум: убрать элементы фильма Хьюза и увеличить количество хоррора. Были приглашены новые авторы, текст которых Бун также отказывался принимать без собственных правок.

Бун сдался только на читке сценария перед самым началом съемок. Собравшиеся указали режиссеру на сюжетные дыры, плохой юмор и непрописанных персонажей. Бун пытался объяснить все проблемы, но в итоге сдался и позволил спокойно переработать сценарий.

Съемки «Новых мутантов» прошли с июля по сентябрь 2017 года, но на этом драма не закончилась. Утверждается, что после просмотра фильма руководство Fox осталось настолько недовольно продуктом, что пошли разговоры о том, чтобы просто выбросить весь отснятый материал и начать с чистого листа. Как отметил один из источников: «Можно выбросить весь фильм, начать заново, и это все равно будет самый дешевый фильм о Людях Икс».

«Новых мутантов» сохранили, но релиз отложили. После этого произошло слияние с Disney, и фильм Буна стал головной болью другой студии.

В Disney сперва тоже не знали, что делать с хоррором о мутантах. Обсуждался вариант выпустить ленту сразу на Hulu или на запущенном позже стрим-сервисе Disney+. В конечном счете студия решила попытать удачу и запланировала релиз на апрель 2020-го. Но тут в дело вмешалась пандемия коронавируса, и премьеру вновь перенесли. Теперь «Новые мутанты» увидят свет 28 августа (в России лента выйдет 3 сентября).

Но даже в этом случае проблемы не оставили «Новых мутантов»: несколько американских изданий отказались публиковать рецензии на фильм в свете того, что Disney не предоставила авторам сайтов возможность безопасно посмотреть картину, вместо этого предложив посетить обычные сеансы.

Источник: Vulture