Создатели «Мира Дикого Запада» экранизируют «Сферу» Майкла Крайтона

Канал HBO начал работу над многосерийной адаптацией романа Майкла Крайтона «Сфера». Проект разрабатывают создатели сериала «Мир Дикого Запада». Денис Зе напишет сценарий экранизации, а Лиза Джой и Джонатан Нолан спродюсируют ее вместе с Warner Bros. TV и компанией Роберта Дауни-мл. и Сьюзан Дауни. Зе также выступит шоураннером сериала.

По сюжету романа на дне океана ученые обнаруживают космический корабль. Рядом с находкой сооружается подводная станция, и на нее прибывает команда ученых-специалистов. Возглавляет отряд капитан Хэролд Барнс. Вскоре ученые находят внутри корабля гигантский блестящий шар. Им удается проникнуть внутрь сферы, хотя никаких дверей или каких-либо иных проемов не наблюдалось.

«Сфера» ранее уже экранизировалась. В 1998 году вышла картина Барри Левинсона с Дастином Хоффманом, Шэрон Стоун, Сэмюэлом Л. Джексоном и Ливом Шрайбером в главных ролях. При бюджете в 80 млн долларов лента собрала в прокате 37 млн долларов.

Источник: Deadline