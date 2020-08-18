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Создатели «Мира Дикого Запада» экранизируют «Сферу» Майкла Крайтона

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Канал HBO начал работу над многосерийной адаптацией романа Майкла Крайтона «Сфера». Проект разрабатывают создатели сериала «Мир Дикого Запада». Денис Зе напишет сценарий экранизации, а Лиза Джой и Джонатан Нолан спродюсируют ее вместе с Warner Bros. TV и компанией Роберта Дауни-мл. и Сьюзан Дауни. Зе также выступит шоураннером сериала.

По сюжету романа на дне океана ученые обнаруживают космический корабль. Рядом с находкой сооружается подводная станция, и на нее прибывает команда ученых-специалистов. Возглавляет отряд капитан Хэролд Барнс. Вскоре ученые находят внутри корабля гигантский блестящий шар. Им удается проникнуть внутрь сферы, хотя никаких дверей или каких-либо иных проемов не наблюдалось.

«Сфера» ранее уже экранизировалась. В 1998 году вышла картина Барри Левинсона с Дастином Хоффманом, Шэрон Стоун, Сэмюэлом Л. Джексоном и Ливом Шрайбером в главных ролях. При бюджете в 80 млн долларов лента собрала в прокате 37 млн долларов.

Источник: Deadline

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