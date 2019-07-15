Disney перенесла «King's man: Начало» на 2021 год

Disney отложила премьеру шпионского боевика «King's man: Начало». Вместо 18 сентября этого года фильм попадет в прокат 26 февраля 2021-го. Решение студии, вероятно, связано с эпидемиологической обстановкой в США, из-за которой кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, крупнейших рынков страны, по-прежнему закрыты.

«King’s man: Начало» — приквел шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman». Действие фильма развернется во время Первой мировой войны. Главный герой — Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), который хочет служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о шпионской организации «King’s man», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба.

В фильме также появятся Рис Иванс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Том Холландер, Даниэль Брюль, Чарльз Дэнс, Джимон Хонсоу и другие.