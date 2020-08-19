Маколею Калкину исполнилось 40 лет. Актер решил по этому поводу потроллить фанатов

26 августа звезда «Один дома» Маколей Калкин отметил свой 40-й день рождения. По этому поводу актер решил напомнить своим подписчикам, что многие из них тоже уже не молоды.

«Эй, ребята, хотите почувствовать себя старыми? Мне 40 лет. Не благодарите».

«Это мой дар миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок, работа у меня такая».

Напоминание о возрасте точно сработало для некоторых пользователей Twitter.

«Это либо самый шикарный троллинг тех из нас, кто достаточно стар, чтобы смотреть „Один дома“ в кинотеатре, либо попытка выпросить поздравлений с днем рождения. В любом случае, отличная работа, @IncredibleCulk, и с днем рождения».

«Тебе 40 лет? Иисусе, тогда сколько же мне?»

«Спасибо, Кевин».

«Один в доме престарелых».

«Вот это пробрало».

«Это было лишнее».

«Вот если бы была GIF-реакция для этого, в которой персонаж из фильма шлепает себя руками по лицу и изображает шок и удивление. Ну что ж поделать».

В 2021 году зрители смогут увидеть Калкина в десятом сезоне сериала-антологии «Американская история ужасов».