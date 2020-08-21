«Пойдем на все, чтобы увидеть фильм»: Зрители готовы поехать в другой город ради «Довода»

В начале сентября в прокат США выходит «Довод» Кристофера Нолана. В это время кинотеатры крупнейших рынков страны, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, будут закрыты, и местным жителям придется ждать, пока пандемия ослабнет, либо смотреть фильм в соседнем городе. Издание Variety поговорило с теми, кто ради «Довода» готов отправиться в другой штат и даже страну.

24-летний Тайлер Томпкинс живет в Калифорнии. Он забронировал рейс на самолет за несколько недель до того, как кинотеатры начали продавать билеты на «Довод». Полет в Остин и обратно займет около шести часов и обойдется Томпкинсу в 220 долларов (средняя цена билета в кино в США в 2019 году — 9,1 доллара). Он и трое его приятелей планируют увидеть фильм дважды.

«Я попаду на сеанс через три часа после посадки, — рассказывает Томпкинс. — Друзья думают, что я сумасшедший: еду через всю страну, чтобы посмотреть „Довод“. Но мы хотим поддержать это кино и сделаем все, чтобы его увидеть».

В начале года Томпкинс и его друзья переехали из Остина в Лос-Анджелес в надежде пробиться в киноиндустрию. Но вскоре рынок труда столкнулся с кризисом из-за пандемии, и Томпкинс устроился работать официантом. Когда стало понятно, что Калифорния вряд ли откроет кинотеатры к премьере, он начал откладывать деньги на поездку.

«Когда мы поняли, что „Довод“ все-таки выйдет в США, я заметил, что кинотеатр в Остине, куда я всегда ходил, начнет показывать его с 1 сентября, и тут же купил билет на самолет», — вспоминает Томпкинс. Это будет его первый перелет и поход в кино, с тех пор как началась пандемия. Лето в ожидании «Довода» он называет «эмоциональными горками». «Мы рады, что это наконец случилось. Нолан и Warner Bros. сильно рискуют, выпуская 200-миллионный фильм. Мы хотим поддержать его любым возможным способом».

Другой фанат Нолана поговорил с Variety анонимно. Ему 30 лет, он также живет в Лос-Анджелесе, где работает администратором в университете, и планирует попасть на фильм в Солт-Лейк-Сити, столице штата Юта. Стоимость авиабилета он покроет воздушными милями, заплатив лишь налог в 13 долларов. Чтобы посмотреть фильм в понедельник, 31 августа, ему придется взять отгул на работе. В Юте он остановится у друзей бесплатно и надеется потратить за выходные не больше 50 долларов.

Он сравнивает себя с фанатами «Звездных войн», которые разбивали палатки у кинотеатров, чтобы попасть на первые сеансы, и с пользователями Apple, которые стоят в очередях за новым iPhone: «Да, это глупо, но я этим увлечен».

Несмотря на то, что в мире уже открыто 65% кинотеатров, людям все еще советуют ограничить передвижения. «Да, поездки могут усилить распространение вируса, и это меня озадачивает. Но если вспомнить другие примеры? Мне кажется, люди очень эгоистичны. Кто-то пьет, играет в азартные игры, трогает карты и фишки в казино, но их не стыдят за это так, как горстку киноманов за желание посмотреть „Довод“», — считает зритель.

Он верит, что от «Довода» зависит будущее большого кино: «Он покажет, возможны ли теперь блокбастеры в кинотеатрах. Я не хочу, чтобы эти фильмы пошли по пути „Мулан“. Если кино снято для IMAX, я хочу посмотреть его на широком экране».

Для многих зрителей важно увидеть «Довод» с пленки формата 70 миллиметров. В Европе это возможно лишь в одном кинотеатре — в лондонском BFI IMAX (именно там побывал недавно Том Круз).

Лукаш Мейнхарт — менеджер одного из кинотеатров Праги. Он хотел посетить Лондон вместе с женой, которая живет в Австрии. Мейнхарт забронировал авиабилеты на середину сентября в надежде вылететь из Словакии, но недавно Великобритания исключила Австрию из списка стран, откуда можно въехать без двухнедельного карантина. Это значит, что пара должна самоизолироваться на 14 дней до поездки в Лондон, но сделать они этого не могут.

«Я могу либо отменить рейсы и провести время с женой в другом месте, либо взять с собой брата, — говорит 29-летний Майнхарт. — Это печально. Я хотел разделить этот опыт с супругой, хотел показать ей, как много для меня значит кино». Майнхарт не уверен, снимет ли Великобритания ограничения для Австрии в сентябре и будет ли кинотеатр показывать «Довод» до конца месяца.

Не попадает в BFI IMAX и оператор Франк Ланиэль, который живет во Франции. Он ездит в Лондон на каждый фильм Нолана начиная с 2012 года. Недавно он забронировал билеты на сеанс 5 сентября и на поезд из Парижа. В середине августа Великобритания ввела ограничения для французских туристов, и теперь Ланиэль должен изолироваться в отеле на две недели. Он не исключает, что все-таки попадет в Лондон, но, как и Майнхарт, не уверен, что фильм к тому моменту не снимут с проката.

Как и другие герои этой истории, Ланиэль хочет увидеть «Довод» из уважения к Кристоферу Нолану: «Он старается снимать кино для IMAX, и, раз Нолан прикладывает такие усилия, я сделаю все, чтобы посмотреть „Довод“ в этом формате. <...> Если в индустрии не видят разницы между фильмами, снятыми для кинотеатров и ТВ, то кинобизнесу будет нелегко в ближайшие годы».

Смогут ли российские зрители увидеть «Довод» в своем городе и в предпочтительном формате, пока не известно. По словам министра культуры Ольги Любимовой, в ближайшие выходные в России заработает половина всех кинотеатров, хотя площадки некоторых городов не откроются до сентября. Индустрия уже приняла ответные меры. Так, «Мираж Синема» и другие киносети создали петицию с просьбой разрешить прокат в Санкт-Петербурге с 1 сентября, а Ассоциация владельцев кинотеатров предложила 27 августа разослать губернаторам поздравительные письма с «Днем российского кино без кино».

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