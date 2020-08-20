Видео дня: Трейлер «Бэтмена» с музыкой из ролика «Кошек»

Пользователь Twitter @_elvishpresley_ доказал, что звуковая дорожка из трейлера мюзикла «Кошки» идеально ложится на ролик нового «Бэтмена». Как оказалось, музыкальное сопровождение из ролика картины Тома Хупера очень хорошо сочетается с мрачной готичной атмосферой из фильма Мэтта Ривза.

Автор также отметил, что персонаж Джеймса Кордена, Бастофер Джонс, очень похож на Пингвина в исполнении Дэнни ДеВито.

«Все начинает вставать на свои места».

Ранее музыку из трейлера «Кошек» похожим образом наложили на ролик «Скайуокер. Восход».