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Видео дня: Трейлер «Бэтмена» с музыкой из ролика «Кошек»

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Пользователь Twitter @_elvishpresley_ доказал, что звуковая дорожка из трейлера мюзикла «Кошки» идеально ложится на ролик нового «Бэтмена». Как оказалось, музыкальное сопровождение из ролика картины Тома Хупера очень хорошо сочетается с мрачной готичной атмосферой из фильма Мэтта Ривза.

Автор также отметил, что персонаж Джеймса Кордена, Бастофер Джонс, очень похож на Пингвина в исполнении Дэнни ДеВито.

«Все начинает вставать на свои места».

Ранее музыку из трейлера «Кошек» похожим образом наложили на ролик «Скайуокер. Восход».

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