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Онлайн-конвент DC FanDome за 24 часа набрал 22 миллиона просмотров

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22 августа студия Warner провела онлайн-фестиваль DC FanDome, в рамках которого представила ряд грядущих проектов, основанных на комиксах DC. В общей сложности трансляция длилась 24 часа и собрала 22 миллиона просмотров в 220 странах. Трейлеры, выпущенные во время конвента, собрали более 150 миллионов просмотров.

На DC FanDome студия показала новый ролик «Чудо-женщина: 1984», первые ролики режиссерской версии «Лиги справедливости» и «Бэтмена» Мэтта Ривза, видео о съемках нового «Отряда самоубийц». Зрители конвента также увидели трейлеры новых игр по комиксам DC — «Suicide Squad» и «Gotham Knights». Подробнее о том, что показали на DC FanDome, КиноПоиск рассказывал здесь.

По словам Лизы Грегориан, главы Warner TV, с DC FanDome они хотели дать фанатам DC настоящие события. Идея конвента появилась еще в апреле, вскоре после того, как различные индустриальные мероприятия и фестивали начали отменяться и переноситься из-за пандемии коронавируса. Руководство понимало, что могут не состояться престижные выставки E3 и Comic-Con в Сан-Диего, и в итоге было принято решение устроить собственный онлайн-конвент, который смогут посетить все фанаты.

DC FanDome в итоге обернулся для студии успехом не только по числу зрителей, но и по количеству упоминаний в соцсетях. Бюджет фестиваля не раскрывается, но источники Variety отмечают, что на организацию и проведение онлайн-конвента студия потратила меньше, чем на проведение мероприятий в рамках привычного Comic-Con.

Источник: Variety

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