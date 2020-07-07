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Критики отказались писать о «Новых мутантах» из-за невозможности безопасно посмотреть фильм

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В зарубежных изданиях A. V. Club, The Boston Globe, IndieWire и RogerEbert.com на этой неделе не появятся рецензии на фильм «Новые мутанты». Это решение было принято после того, как студия Disney не предоставила авторам сайтов возможность безопасно посмотреть картину дома или на специальном показе, вместо этого предлагая им посетить обычные сеансы. Критики посчитали, что в условиях пандемии подобное решение может нанести вред их здоровью.

Первым об отказе писать рецензию на фильм заявил критик AV. Club А. А Дауд, который написал:

«Ученые точно говорят: велика вероятность того, что вы заболеете. Есть риск. AV. Club не будет писать отзыв на фильм, любой фильм. Фактически это наша официальная политика — рецензировать только те картины, которые наши авторы могут смотреть в безопасности, будь то прессы-показы с социальной дистанцией или цифровые скринеры. И да, это касается всех наших авторов, даже тех, кто готов рискнуть ради текста, потому что мы не готовы зарабатывать на подобном риске».

AV. Club поддержали и другие сайты. Редактор RogerEbert.com Брайан Таллерико опубликовал в Twitter следующее заявление:

«Мы также не будем писать рецензию на „Новых мутантов“, потому что нет безопасного способа посмотреть фильм».

«Мы будем публиковать отзывы на фильмы в кинопрокате только при наличии возможности безопасного просмотра, будь то скринер или показы с социальной дистанцией. В данном случае этой возможности не было».

«Поддерживаю», — написал в Twitter кинокритик The Boston Globe Тай Берр.

В центре сюжета картины — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Релиз фильма Джоша Буна несколько раз переносили. В разное время его хотели выпустить 13 апреля 2018-го, 22 февраля 2019-го, 2 августа 2019-го и 3 апреля 2020-го. На данный момент релиз «Новых мутантов» намечен на 27 августа. В России картина выйдет 3 сентября.

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