КиноПоиск

В Twitter пришли в восторг от Генри Кавилла в трейлере «Энолы Холмс»

Обсудить0

Появление Генри Кавилла в роли Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс» вызвало в сети бурную реакцию. Пользователи Twitter активно восторгаются кудряшками актера и обсуждают, насколько сексуальным стал знаменитый детектив в исполнении Кавилла.

«Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса. Вот и весь твит».

«1. „Энола Холмс“ выглядит как очень веселый фильм. 2. Я исключительно рада суперменской завитушке Генри Кавилла. 3. Господи, благослови кастинг-директора, который сказал: „Послушайте меня на секундочку. Что если Шерлок Холмс был секси?“».

«Генри Кавилл очень хорошо смотрится в роли Шерлока Холма, но также комически огромен в одежде, созданной для анемичного викторианского джентльмена».

«Кудряшки Генри Кавилла в трейлере „Энолы Холмс“: ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★».

«Генри Кавилл выглядит божественно в трейлере — вот все, что я хотел сказать».

«Думаю, все согласны: Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса».

«2020 год, может, и ужасный, но, по крайней мере, мы получили Генри Кавилла в образе Шерлока Холмса».

Главная героиня фильма — 14-летняя Энола Холмс (Милли Бобби Браун), обладательница острого ума и талантливый детектив. История начинается с исчезновения матери девочки (Хелена Бонем Картер). Энола просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они отбрасывают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта.

«Энола Холмс» выйдет на Netflix 23 сентября.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

Вчера9
Том Круз посетил показ «Довода» в Лондоне. Фильм ему очень понравился

Том Круз посетил показ «Довода» в Лондоне. Фильм ему очень понравился

Сегодня, 08:556
Джимми Фэллон поиздевался над пояснениями перед «Сверкающими седлами» и «Унесенными ветром»

Джимми Фэллон поиздевался над пояснениями перед «Сверкающими седлами» и «Унесенными ветром»

19 августа13
Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории. На первом месте — «Паддингтон»

Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории. На первом месте — «Паддингтон»

12 августа40

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Я могу уничтожить тебя»: Дискомфортная драма о насилии и личных границах

Сегодня7
«Я могу уничтожить тебя»: Дискомфортная драма о насилии и личных границах
Дон Дрейпер и его женщины: Разбираем стиль героев сериала «Безумцы»
КиноПоиск HD

Дон Дрейпер и его женщины: Разбираем стиль героев сериала «Безумцы»

Сегодня2
Критики отказались писать о «Новых мутантах» из-за невозможности безопасно посмотреть фильм

Критики отказались писать о «Новых мутантах» из-за невозможности безопасно посмотреть фильм

Сегодня, 13:549
Как устроен «Гравити Фолз»
Культовые сериалы

ВидеоКак устроен «Гравити Фолз»

Вчера11
Шону Коннери — 90! Вспоминаем самые интересные роли актера

Шону Коннери — 90! Вспоминаем самые интересные роли актера

Вчера25
В Twitter пришли в восторг от Генри Кавилла в трейлере «Энолы Холмс»

В Twitter пришли в восторг от Генри Кавилла в трейлере «Энолы Холмс»

Сегодня, 11:484
В первом сценарии «Джона Уика» было всего три убийства

В первом сценарии «Джона Уика» было всего три убийства

Сегодня, 10:564
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт