В Twitter пришли в восторг от Генри Кавилла в трейлере «Энолы Холмс»

Появление Генри Кавилла в роли Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс» вызвало в сети бурную реакцию. Пользователи Twitter активно восторгаются кудряшками актера и обсуждают, насколько сексуальным стал знаменитый детектив в исполнении Кавилла.

«Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса. Вот и весь твит».

«1. „Энола Холмс“ выглядит как очень веселый фильм. 2. Я исключительно рада суперменской завитушке Генри Кавилла. 3. Господи, благослови кастинг-директора, который сказал: „Послушайте меня на секундочку. Что если Шерлок Холмс был секси?“».

«Генри Кавилл очень хорошо смотрится в роли Шерлока Холма, но также комически огромен в одежде, созданной для анемичного викторианского джентльмена».

«Кудряшки Генри Кавилла в трейлере „Энолы Холмс“: ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★».

«Генри Кавилл выглядит божественно в трейлере — вот все, что я хотел сказать».

«Думаю, все согласны: Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса».

«2020 год, может, и ужасный, но, по крайней мере, мы получили Генри Кавилла в образе Шерлока Холмса».

Главная героиня фильма — 14-летняя Энола Холмс (Милли Бобби Браун), обладательница острого ума и талантливый детектив. История начинается с исчезновения матери девочки (Хелена Бонем Картер). Энола просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они отбрасывают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта.

«Энола Холмс» выйдет на Netflix 23 сентября.