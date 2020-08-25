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В первом сценарии «Джона Уика» было всего три убийства

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В беседе с ComicBook.com режиссер Чад Стахелски рассказал, что боевик «Джон Уик» изначально был довольно скромным фильмом. По его словам, в первой версии сценария умирало не больше трех человек, причем двое погибали в результате автокатастрофы.

«Кажется, Ривз прислал мне текст в пятницу, я прочитал его в тот же день и думал о нем все выходные, — говорит Стахелски. — Он был гораздо более сдержанным. Кажется, во всем сценарии погибало всего три человека, двое — в автокатастрофе. Это был очень, очень минималистичный проект, немного другой».

В итоге Стахелски вместе с Дэвидом Литчем значительно подняли количество экранных смертей в фильме. По примерным подсчетам, в первом «Джоне Уике» герой Киану Ривза убивает около 80 человек. Во второй части число выросло до 128, а в третьем фильме составило 94.

Стахелски отметил, что они не ставили перед собой задачу каждый раз повышать количество убитых в кадре людей.

«Мы не начинаем производство с вопроса „Окей, сколько человек мы убили в третьем фильме? Как мы можем превзойти это число в четвертой части?“. Мы просто ставим экшен-сцены, и оно само так выходит», — признался постановщик.

Сейчас в работе находятся четвертый и пятый фильмы о Джоне Уике. Первое продолжение ожидается в кинотеатрах 27 мая 2022-го. Дата выхода пятой части пока не названа. Кроме этого, Lionsgate разрабатывает два спин-оффа «Джона Уика» — «Балерина» о девушке-киллерше, которая мстит за свою семью, и сериал «Континенталь», рассказывающий об отеле для наемных убийц.

Источник: ComicBook.com

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