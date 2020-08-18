Владельцы кинотеатров потребовали у властей Санкт-Петербурга разрешения возобновить работу

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием разрешить им открыться. Они требуют от властей снять ограничения на работу кинотеатров с 1 сентября или компенсировать владельцам расходы по содержанию простаивающих залов. Текст письма был опубликован на официальной странице организации в Facebook.

Ассоциация отмечает, что, несмотря на то что людям разрешено собираться на массовых мероприятиях вроде Дня Военно-морского флота, посещать бары, рестораны и спортивные клубы, кинотеатры Санкт-Петербурга, не считая залов в Ленинградской области, по-прежнему не могут возобновить работу. В АВК уверены, что этому нет рационального объяснения.

«Вот уже пять месяцев городские кинотеатры закрыты из-за принятых вами решений о приостановлении деятельности кинотеатров в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — говорится в письме. — В конце марта 2020 года мы с пониманием отнеслись к принятию такого решения, так как это касалось также и всех остальных культурно-досуговых учреждений. Несколько месяцев мы стойко переносили все проблемы, которые возникли у наших кинотеатров из-за приостановления деятельности, рассчитывая на практические меры поддержки, а не на декларативные обещания. По прошествии пяти месяцев мы понимаем, что остались со своими проблемами один на один».

Петербургские кинотеатры должны были возобновить работу 21 августа, но в итоге власти города приняли решение продлить запрет до 20 сентября. В письме владельцы кинотеатров задаются вопросом о том, «чем ситуация в Санкт-Петербурге в прошедшие месяцы коренным образом отличалась от ситуации в Москве», где кинозалы смогли вернуться к работе уже 1 августа.

«Возможно, следует поднять вопрос об уровне компетенции и ответственности тех представителей органов исполнительной власти города, которые своим действием либо бездействием привели ситуацию с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в городе к таким плачевным результатам? — продолжает АВК. — Почему московские власти смогли справиться с этими проблемами и возобновить деятельность кинотеатров, а петербургские нет? Кто понесет ответственность за такие решения?»

В финале письма АВК напоминает, что кинотеатры — это не только бизнес, но и «важная составляющая часть культурного облика города».

С похожими обращениями к властям обратились владельцы кинотеатров в Екатеринбурге, Красноярском крае, Саратова и многих других городов и регионов.

Источник: Facebook