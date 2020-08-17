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Том Круз посетил показ «Довода» в Лондоне. Фильм ему очень понравился

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Звезда «Миссия: невыполнима» Том Круз опубликовал в Twitter видео, как он в компании режиссера Кристофера МакКуорри посещает лондонский сеанс «Довода». «Вот мы и вернулись в кинотеатры», — говорит актер в 34-секундном ролике. После показа новой ленты Кристофера Нолана Круз признается, что фильм ему понравился.

«Большой фильм. Большой экран. В восторге».

В ближайшем будущем в Великобритании должно возобновиться производство боевика «Миссия: невыполнима 7». В июле Круз обсуждал с министром культуры страны возможность продолжить работу над картиной на местной студии Leavesden.

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Российская премьера «Довода» запланирована на 3 сентября. Билеты уже в продаже.

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