Том Круз посетил показ «Довода» в Лондоне. Фильм ему очень понравился

Звезда «Миссия: невыполнима» Том Круз опубликовал в Twitter видео, как он в компании режиссера Кристофера МакКуорри посещает лондонский сеанс «Довода». «Вот мы и вернулись в кинотеатры», — говорит актер в 34-секундном ролике. После показа новой ленты Кристофера Нолана Круз признается, что фильм ему понравился.

«Большой фильм. Большой экран. В восторге».

В ближайшем будущем в Великобритании должно возобновиться производство боевика «Миссия: невыполнима 7». В июле Круз обсуждал с министром культуры страны возможность продолжить работу над картиной на местной студии Leavesden.