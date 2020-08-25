Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

Netflix представил первый трейлер фильма «Энола Холмс» — экранизации подростковых романов Нэнси Спрингер о приключениях младшей сестры Шерлока Холмса. Милли Бобби Браун, звезда «Очень странных дел», исполнила в картине главную роль, а Шерлока сыграл Генри Кавилл.

Главная героиня фильма — 14-летняя Энола Холмс, обладательница острого ума и талантливый детектив. История начинается с исчезновения матери девочки (Хелена Бонем Картер). Энола просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока, но они отбрасывают исчезновение как нечто незначительное. Энола сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта.

«Энола Холмс» выйдет на Netflix 23 сентября.