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Финал третьего сезона сериала «Йеллоустоун» привлек рекордное количество зрителей

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Заключительный эпизод сериала «Йеллоустоун» стал самым популярным показом на американском кабельном телевидении в 2020 году. Согласно данным аналитической компании Nielsen, вышедшая 23 августа серия привлекла 5,2 миллиона зрителей. В общей сложности с учетом повторов и одновременной трансляции концовку посмотрело около 7,5 миллиона зрителей.

Кроме этого, третий сезон «Йеллоустоуна» вдвое превзошел по популярности предыдущий сезон. Количество просмотров увеличилось на 113%, а общее количество просмотров составило 146 миллионов.

Действие сериала разворачивается в Йеллоустоуне — первом в мире национальном парке, одном из самых посещаемых мест в США. Именно здесь, на границе цивилизации, уже много лет живет семья Даттон, главой которой является Джон Даттон. Они владеют огромным ранчо, сопредельным с территорией парка, и на их землю претендуют сам парк, индейская резервация и жадные застройщики.

Три сезона «Йеллоустоуна» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

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