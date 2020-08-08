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Режиссеры сиквела «Техасской резни бензопилой» оставили проект через неделю после начала съемок

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Съемки продолжения хоррора «Техасская резня бензопилой» в Болгарии временно прекратились через неделю после начала. Причиной паузы стали творческие разногласия между студией Legendary и режиссерами Энди и Райаном Тохиллами, которые в итоге приняли решение оставить проект.

Согласно источникам Deadline, студию не устроил отснятый за первую неделю материал, после чего было принято решение заменить Тохиллов на другого постановщика. В итоге вместо них продолжение снимет Дэвид Блу Гарсиа, режиссер триллера «Техасец». Ему предстоит начать работу над картиной с нуля.

Новая «Техасская резня бензопилой» станет прямым продолжением ленты Тоуба Хупера 1974 года. Фильм рассказывал о группе друзей, случайно оказавшихся на ферме каннибалов и ставших жертвами жуткого гиганта по имени Кожаное Лицо. В сиквеле Кожаное Лицо вернется на экраны, чтобы терроризировать новое поколение подростков.

Федерико Альварес («Не дыши») спродюсирует продолжение.

Источник: Deadline

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