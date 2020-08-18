Тэрон Эджертон сравнил фильм о «Тетрисе» с «Социальной сетью» Дэвида Финчера

В беседе с журналом GQ Тэрон Эджертон рассказал, чего ждать от его нового проекта, фильма об игре «Тетрис». В картине актер сыграет Хэнка Роджерса — человека, который помог игре стать сверхпопулярной, и всю историю Эджертон сравнивает с лентой Дэвида Финчера о создании Facebook.

«Это определенно скорее „Социальная сеть“, нежели „ЛЕГО Фильм“, — заявил Эджертон. — Это фильм о правах на игру. Безумная реальная история».

«Тетрис» — игра-головоломка, построенная на использовании геометрических фигур тетрамино, состоящих из четырех квадратов. Разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым, она впервые увидела свет в июне 1984 года, а в 1987-м компания Spectrum HoloByte выпустила коммерческую версию игры. В последующие годы «Тетрис» во множестве различных версий был импортирован на великое множество устройств, от игровых консолей и мобильных телефонов до графических калькуляторов и карманных персональных компьютеров.

Выход «Тетриса» на международный рынок — история долгая и запутанная. Изначально за пределами СССР игру выпустили без наличия официальных прав: компания Mirrorsoft сделала собственную версию. Впоследствии права смог получить Роджерс, который создал с Пажитновым Tetris Company. В интервью Rolling Stone Роджерс признался, что вложил личные средства в создании 200 тысяч картриджей с игрой, несмотря на то что советское правительство никому не давало прав на «Тетрис». В итоге три года продолжалось разбирательство между Советским Союзом и игровыми компаниями Atari и Nintendo. Утверждается, что в процесс даже вмешался КГБ.

По словам Эджертона, съемки картины планируется начать в январе 2021-го.

Источник: GQ Magazine