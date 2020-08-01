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Берлинский фестиваль откажется от гендерного разделения актерских наград

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Организаторы Берлинского фестиваля объявили об упразднении разделения наград в актерских категориях по гендерному признаку. На 71-м киносмотре, который пройдет в 2021 году, будут вручаться гендерно-нейтральные награды «Серебряный медведь» за лучшую главную роль и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана.

«Мы уверены, что отсутствие разделения наград в актерской категории по гендерному признаку ведет к более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии», — объяснили директоры фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

Организаторы фестиваля также объявили, что они полностью отменили награду имени Альфреда Бауэра, первого директора Берлинале. Ее отменили после расследования журналистки и кинокритика Катьи Никодемус, в ходе которого выяснилось, что Бауэр с 1942 года занимал руководящий пост в созданной Йозефом Геббельсом дирекции кино Третьего рейха. Вместо этого будет представлена новая премия — приз жюри.

71-й Берлинский кинофестиваль в 2021 году пройдет в привычном формате, но для Европейского кинорынка рассматривается гибридная модель, когда часть мероприятия состоится онлайн.

Источник: Variety

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