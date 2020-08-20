Рейтинг популярности КиноПоиска: «Бэтмен» против «Довода»

Продолжаем рассказывать об изменениях в первой двадцатке нашего рейтинга фильмов и сериалов, который составляется на основании интереса пользователей КиноПоиска и позволяет следить за популярностью новых и старых тайтлов. Данные здесь обновляются раз в сутки.

Топ-20 от 24 августа

1. «Бэтмен» 2. «Довод» 3. «Вратарь Галактики» 4. «Зависнуть в Палм-Спрингс» 5. «Агент Ева» 6. «Гренландия» 7. «Поезд в Пусан 2: Полуостров» 8. «Джентльмены» 9. «Проект Power» 10. «Бумажный дом» 11. «Люцифер» 12. «Отряд самоубийц 2» 13. «Начало» 14. «Тьма» 15. «Голяк» 16. «Достать ножи» 17. «Чики» 18. «Пацаны» 19. «Чудо-женщина: 1984» 20. «Дивный новый мир»

На волне энтузиазма, вызванного возобновлением проката, связанными с этим новыми планами студий и выходом первых крупнобюджетных проектов впервые за несколько месяцев, в центре внимания посетителей КиноПоиска полнометражное кино, прежде всего Кристофер Нолан и DC. В первой десятке топа только один многосерийный проект — испанский «Бумажный дом» на десятом месте. Необычная деталь: три первых места в рейтинге занимают фильмы, которые пока невозможно посмотреть.

«Бэтмен» (1-е место)

За событиями последних месяцев многие успели позабыть об очередном перезапуске «Бэтмена», но студия Warner спешит напомнить. Гвоздь программы конвента DC FanDome (он прошел онлайн в эти выходные) — фильм с Робертом Паттинсоном, который долгое время после «Сумерек» сторонился больших студийных проектов, но теперь взялся за роль супергероя. Релиз планируется в 2021 году. На днях Warner сообщила, что съемки фильма возобновляются в сентябре, после чего опубликовала первый тизер-трейлер. Из видео можно понять, что студия продолжает свой курс на нуарную стилистику в духе Нового Голливуда: в качестве референсов называют «Китайский квартал» и «Таксиста». Сюжет детективный: Брюс Уэйн расследует серию убийств. После выхода трейлера «Бэтмен» за сутки поднялся на 764 позиции в рейтинге популярности.

«Довод» (2-е место)

Еще до премьеры понятно, что новый фильм Нолана — главный релиз года. «Довод» и так ждали с нетерпением (фильмы Нолана традиционно любимы пользователями и имеют высокий рейтинг на КиноПоиске — от 8.6 у «Начала» до 7.2 у «Дюнкерка») а теперь он, похоже, становится символом возвращения киноиндустрии в норму. Ну а Роберта Паттинсона можно, кажется, назвать главным героем недели: тут у него тоже одна из главных ролей. В России «Довод» выйдет 3 сентября, на этой неделе он стартует в ряде европейских и азиатских стран, а также в Канаде. Первые англоязычные рецензии на него уже появились. Тезисно: сюжет фильма с трудом передается пересказу (как и следовало ожидать), но в общем перед нами явно развитие идей «Начала» — sci-fi-триллер, изобретательностью похожий на бондиану (но предельно серьезный). Интрига строится вокруг фантастического оружия, поражающего сквозь время; его трафик в настоящем контролирует русский олигарх (Кеннет Брана). Также в программе поддельные произведения искусства и захват заложников в опере, происходящий то ли во сне героя Джона Дэвида Вашингтона, то ли в реальном Киеве.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (4-е место)

Фантастический ромком с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти вышел сперва на Hulu, а вскоре и в цифровой прокат в России (в том числе на КиноПоиск HD), поэтому предсказуемо оказался в первой десятке: американские критики сразу же пришли в восторг от этой тонкой ревизии жанра и игры Сэмберга. Вариация на тему «Дня сурка» — с динозаврами, взрывающейся козой и легким налетом меланхолии (сюжетная формула с временной петлей, в которую попадают гости, приехавшие праздновать свадьбу на курорте Палм-Спрингс, оказывается метафорой возрастного кризиса) — получила 94% «свежести» на Rotten Tomatoes и рейтинг 7.2 на КиноПоиске, и это действительно едва ли не лучший фильм августа.

«Агент Ева» (5-е место)

На Джессику Честейн в роли наемной убийцы в красном платье уже можно посмотреть в российских кинотеатрах (за лето фильм выпустили всего в нескольких странах, в США его планируют прокатывать в конце сентября). У «Агента Евы» сильный актерский состав: кроме Честейн, шпионажем тут занимаются Джон Малкович и Колин Фаррелл. Тем не менее это типичный боевик второго ряда, и больших ожиданий от «Агента Евы» наш счетчик не зафиксировал: фильм появился в топе только в конце прошлой недели, когда его уже выпустили в прокат. Оценки «Евы» невысоки что на IMDb (5.4), что на КиноПоиске (5.3).

«Гренландия» (6-е место)

Еще одна новинка проката — фильм с Джерардом Батлером, герой которого пытается спасти жену и сына во время конца света. Семейные отношения на фоне глобальной катастрофы — тема, которая стала более понятна тем, кто пережил самоизоляцию вместе с близкими (хотя более созвучным моменту все равно кажется «Поезд в Пусан 2» о зомби-вирусе; фильм находится в рейтинге строчкой ниже). «Гренландия» шла в прокате в нескольких европейских странах, а во Франции ее сборы опередили «Падение Олимпа» (2013) с тем же Батлером, несмотря на нынешние коронавирусные ограничения и меньшее число залов.

«Проект Power» (9-е место)

Как обычно, в топе не обошлось без Netflix. «Проект Power» всю неделю держится в десятке и поднимался даже на третью строчку. Фильм Генри Джуста и Эриеля Шульмана вызвал смешанные оценки у критиков (всего 60% на Rotten Tomatoes), но интригует зрителей концепцией сюжета. Завязка истории в том, что на черном рынке в Новом Орлеане появились таблетки, на пять минут дающие сверхспособность, при этом о том, что это будет за способность, заранее не известно, и она может оказаться бесполезной или даже опасной. Супергеройская тематика, наркотические метафоры и Джозеф Гордон-Левитт в одной из главных ролей — эти составляющие, должно быть, и обеспечили зрительский интерес. Впрочем, уже посмотревшие в среднем дают «Проекту Power» не очень высокие баллы (6.1 на КиноПоиске).

Подробнее о сериале «Мало Джозефа Гордона-Левитта»: Что говорят критики и зрители о «Проекте Power»



«Люцифер» (11-е место)

Другая премьера Netflix — пятый сезон сериала «Люцифер» о дьяволе в современном Лос-Анджелесе. Точнее сказать, новые восемь серий — это только половина сезона: съемки не успели закончить в срок из-за пандемии. В свое время Netflix перехватил «Люцифера» у канала Fox, который собирался закрыть шоу. Во внутреннем рейтинге стриминга Netflix сериал опередил всех, включая «Проект Power».

«Отряд самоубийц 2» (12-е место)

Первая часть сборного фильма об антигероях DC вызвала много споров и получила прохладный прием у критиков, однако собрала более 700 млн долларов в мировом прокате. Прокат «Отряда самоубийц 2» намечен аж на следующий август, но на все том же DC FanDome представили промовидео со съемок (отзывы интригуют: фильм сравнивают с военным кино 1970-х, которое было не только масштабным, но и довольно брутальным и драматическим). Этим и объясняется всплеск интереса к будущему блокбастеру. Аналогичная история и с сиквелом «Чудо-женщины»: на днях появился второй трейлер фильма с Галь Гадот, и это привело супергероиню на 19-е место нашего топа.