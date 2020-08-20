Убийцы, безумцы и говорящая акула: Кто есть кто в новом «Отряде самоубийц»

Во время онлайн-фестиваля DС FanDome режиссер Джеймс Ганн наконец официально раскрыл, какие персонажи появятся в сиквеле «Отряда самоубийц». Кроме знакомых по первой части Харли Квинн, Бумеранга, Рика Флэга и Аманды Уоллер, в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» появится множество новых персонажей. Рассказываем, кто из них кто.

Новички

Бладспорт — Идрис Эльба

Изначально предполагалось, что Эльба заменит в сиквеле Уилла Смита в роли Дэдшота. Потом появилось предположение, что он играет Бронзового Тигра, профессионального убийцу. Теперь же выяснилось, что Эльба появится на экране в образе Роберта Дюбуа, также известного как Бладспорт.

Персонаж дебютировал на страницах комиксов в 1987-м и за годы успел претерпеть несколько изменений. Неизменной оставалась только история его происхождения: Дюбуа сошел с ума, когда узнал, что его младший брат отправился на войну во Вьетнаме вместо него, где лишился рук и ног. Нестабильной психикой Дюбуа воспользовался Лекс Лютор, который заставил его думать, что в случившемся с братом виноват Супермен. Вооружившись криптонитовой пулей, Бладспорт попытался застрелить Человека из стали. Супермен выжил, а Дюбуа отправился за решетку. Сторм Рейд сыграла дочь Дюбуа, Тилу.

Миротворец — Джон Сина

Кристофер Смит — экстремист, который любит мир настолько, что готов ради него убивать. В итоге Смит выяснил, что его действия — результат психического расстройства, которое развилось после того, как он узнал, что его отец был начальником нацистского концлагеря. Миротворец верит, что призрак отца постоянно преследует его и критикует.

Мыслитель — Питер Капальди

Мыслитель — один из старейших злодеев комиксов DC, и за годы существования под этим именем выступало четыре разных персонажа. Всех их объединяла общая тема — суперспособности, связанные с телекинезом и телепатией, которые Мыслитель получает благодаря особой технологии. Мыслитель достаточно молод, но усиленный мозг заставляет его тело стареть быстрее. В четвертом сезоне сериала «Флэш» Мыслителя сыграл Нил Сэндилэндс.

Сол Сориа — Алиси Брага

Предполагается, что Брага играет женскую версию Хуана Сориа, персонажа, который вживил себе в руки нанороботов, чтобы получить способность открывать любые замки. Он мечтал присоединиться к Лиге справедливости, но после отказа разочаровался в мире и ограбил банк.

Блэкгард — Пит Дэвидсон

По комиксам Ричард Хертц, также известный как Блэкгард, был наемником, который работал на криминальную организацию «1000». Он использовал тяжелую броню, создающую вокруг него силовое поле, и булаву из чистой энергии. Судя по всему, в фильме Ганна персонаж Дэвидсона ограничится огнестрельным оружием.

Один из готэмских преступников и противников Бэтмена. Как и следует из имени, он носит яркий костюм в горошек, где каждая точка может превратиться в смертельное оружие или транспортное средство. Он дебютировал в комиксах в 1960-е и долгие годы оставался третьестепенным злодеем, которого в историях чаще использовали ради шутки.

Савант — Майкл Рукер

Рукер появится в сиквеле в роли Брайана Дурлина — наследника богатой семьи, гения, борца с преступностью и владельца успешного дела по шантажу. Из-за дисбаланса химии головного мозга Савант обладает нелинейной памятью, в результате чего страдает от провалов в памяти.

Монгал — Нг Мэйлин

В отличие от других персонажей «Отряда самоубийц 2», Монгал — выходец с другой планеты, дочь межгалактического тирана Монгула, противника Супермена. Как и отец, она обладает огромной силой, ловкостью, скоростью и выносливостью и однажды попыталась вместе с братом-близнецом убить Человека из стали.

Судя по всему, T.D.K. — сокращение для The Detachable Kid, или Разделяемый парень, другое имя для Мальчика-Оторви-Рука, одного из самых странных персонажей комиксов DC. Как и следует из имени, он умеет отрывать собственные руки и использовать их в качестве оружия. Неизвестно, как он получил эту способность.

Крысолов 2 — Даниэла Мелшиор

Мелшион играет вторую версию классического противника Бэтмена. Первый Крысолов — бывший дезинсектор Отис Фланнеган, который, как и большинство жителей Готэма, в какой-то момент решил стать на путь преступности. Специалист по крысам, он придумал, как управлять грызунами и использовать их для ограблений. Тем же занимается и Крысолов 2.

Король Акул — Стив Эйджи

Нэнуэ — рожденная на Гавайях гуманоидная акула. Обладатель огромных челюстей и силы, он считает себя сыном бога акул, хотя другие склонны верить, что его появление — результат странной мутации. Он может жить как на суше, так и под водой. Персонаж уже появлялся на экране в мультсериале «Харли Квинн» и в сериале «Флэш».

Ласка — Шон Ганн

Первая версия Ласки в комиксах — ученый Джон Монро, который нарядился в костюм животного, чтобы убить всех, кто, по его мнению, мешал его карьере. В сиквеле «Отряда самоубийц» Ласка — антропоморфное животное, наделенное повышенной силой и скоростью.

Копье — Флула Борг

Бывший немецкий спортсмен-олимпиец, Копье по неизвестным причинам стал преступником используя для этого арсенал различных копий. Однажды он попытался угнать прототип самолета компании Ferris Aircraft, в результате чего ему пришлось сражаться с Зеленым Фонарем.

Ветераны

Харли Квинн — Марго Робби

Бывшая подружка Джокера, Харли Квинн за последние годы если не обошла по популярности главного врага Бэтмена, то точно приблизилась к этому. Бывшая психотерапевт больницы «Аркхэм» Харлин Квинзель влюбилась в Джокера и долгое время выступала его верной помощницей. Однако в итоге она оставила злодея и теперь выступает в качестве главной антигероини комиксов DC.

Капитан Бумеранг — Джай Кортни

Джордж «Диггер» Харкнес — классический противник Флэша, один из команды суперзлодеев, которые постоянно сражаются со скоростным супергероем. Австралийский преступник, в качестве основного оружия Харкнес использует разнообразные модифицированные бумеранги, которые метает со смертоносной точностью.

Рик Флэг — Юэль Киннаман

Офицер-спецназовец Флэг нанят Амандой Уоллер в качестве лидера «Отряда Икс». Профессиональный военный, он идеально владеет огнестрельным и холодным оружием. В первом фильме он влюбился в археолога Джун Монро и помог освободить ее от древней богини Чародейки.

Аманда Уоллер — Виола Дэвис

Глава операции «Отряд Икс», использующей суперзлодеев для выполнения тайных операций по всему миру. Угрожая смертью, Уоллер заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем, генералом Луна, диктатором некоей латиноамериканской страны.

Фильм выйдет в прокат 4 августа 2021 года.