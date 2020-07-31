В Канаде сделали собственный «Бруклин 9-9». Это практически покадровый ремейк оригинала

В сети появился первый трейлер сериала «Отряд 99» (Escouade 99) — канадского ремейка «Бруклин 9-9». В новой версии действие перенесли в Квебек, но в остальном проект практически полностью повторяет оригинал: в полицейском участке появляется новый капитан, который пытается привести в форму разношерстную команду местных детективов.

«Посмотрите на первые кадры из нового оригинального сериала „Отряд 99“ — квебекской адаптации популярного шоу „Бруклин 9-9“ режиссера Патрика Хуарда».

Появление «Отряда 99», премьера которого состоится на квебекском телевидении 17 сентября, вызвало у фанатов оригинального сериала немало вопросов.

«Думаю, большинство из нас только сегодня узнали о существовании квебекской версии „Бруклин 9-9“».

«Сегодня я узнал о квебекской версии „Бруклин 9-9“, которая к тому же похожа на порнопародию „Бруклин 9-9“».

«Фанаты „Бруклин 9-9“: Не уверен, что смогу получить удовольствие от сериала в свете ситуации с полицейской жестокостью. Требуются сильные изменения… 2020 год: Мы вас услышали. Что, если бы они были франкоканадцами?»

«ОМГ ОМГ ОМГ! Это словно взгляд в другое измерение».

Звезда «Бруклин 9-9» Мелисса Фумеро также отметила, что авторы квебекской версии изменили расу двух центральных персонажей — Розы и Эми. В оригинале их играли актрисы латиноамериканского происхождения (Стефани Беатриз и Фумеро соответственно), но в «Отряде 99» эти роли достались белым актрисам. Фумеро добавила, что ничего не имеет против самих актрис, но задалась вопросом, действительно ли в Квебеке не нашлось подходящих исполнительниц.